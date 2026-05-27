"Espectacular": así es el proyecto en el Hospital Provincial de Badajoz para el centro de salud Los Pinos y la EOI

Ya se conoce cómo se reubicarán el centro de salud Los Pinos y la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) en el ala derecha del antiguo Hospital Provincial de Badajoz, comprendida entre las calles Pero de Valdivia, Sor Agustina y Manuel Fernández Mejías.

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado este miércoles el estudio de detalle y el proyecto de actuación singular y el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, ha explicado cómo se reconvertirá esta parte del inmueble (edificio B) para albergar estas dos instalaciones, que aguardan desde años su reubicación, porque las actuales que ocupan no reúnen condiciones. Según ha definido el concejal "el proyecto de actuación singular "es espectacular" y su puesta en uso dará vida al centro de la ciudad y el Casco Antiguo. Urueña ha mostrado su confianza en que la obra puede comenzar a lo largo del año 2026 o en 2027.

El estudio de detalle se formula por ser el Hospital Provincial un edificio singular. Para poder desarrollar este proyecto, inicialmente la Diputación de Badajoz cedió a la Junta de Extremadura este ala del inmueble, con una edificabilidad de 9.658 metros cuadrados. La manzana completa está formada por dos edificios totalmente diferenciados, según el análisis histórico. El A es el antiguo Hospicio Real, datado en el siglo XVIII, cuya planta baja ya está en uso como Hospital Centro Vivo tras su rehabilitación por parte de la diputación, dueña de todo el inmueble.

El B es un edificio nuevo, de 1986, en el que se va a actuar con un proyecto del Servicio Extremeño de Salud (SES) aunque su uso competa al SES y a la Consejería de educación. Este ala se levantó sobre el antiguo Hospital de San Sebastián, que ocupaba mucho más espacio y que estuvo en funcionamiento hasta 2002, cuando se trasladó al hospital al Perpetuo Socorro.

En este plano están coloreados los espacios protegidos (el Hospital Centro Vivo y la iglesia). / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Todo el inmueble tiene una superficie construida de 18.932 metros cuadrados en una parcela de 8.274 metros cuadrados. La parcela A tiene nivel de protección B, mientras que el edificio nuevo, el B, no tiene ningún tipo de protección. Este ala está construida con una estructura de hormigón armado y unos forjados "que están en muy mal estado", según Urueña. De hecho, lo único que se encuentra en uso es la iglesia, donde se venera al padre rafael Sánchez, cuyos restos están allí custodiados.

Se rehabilitará la iglesia

Los puntos de partida del estudio de detalle de esta actuación singular, sobre el que se realizará el proyecto para pedir la licencia de obra, son que el estado de la estructura requiere un "vaciado completo" para eliminar los forjados que en tan mal estado se encuentran. Como además no tiene protección propia, salvo la iglesia y un frontal de la fachada de Pedro de Valdivia, solo éstas se mantendrán y se demolerá el resto de las fachadas. Como el conjunto completo del antiguo hospital sí está protegido, en el nuevo edificio se construirá una nueva fachada con una estética semejante a la protegida. Por tanto, se acometerá una rehabilitación integral. Además, se aprovecha la obra para rehabilitar la iglesia.

El edificio B. Toda la fachada se demolerá, salvo la de la iglesia. / Jesús G. Hinchado

El centro de salud y la Escuela Oficial de Idiomas ocuparán espacios diferenciados que prácticamente dividen el edificio en dos de arriba a abajo.

El centro de salud tendrá el acceso principal a la planta baja por la calle Manuel Fernández Mejías, como ya lo tuvo antiguamente, y una bajada peatonal al sótano, al que se entrará por una rampa. En el sótano estará Urgencias y Cedex (Centro de Drogodependencias). La planta primera y segunda serán completas para Atención Primaria. La tercera no se ocupará totalmente. Se deja una zona cubierta para maquinaria de las instalaciones. Si fuese necesario ampliar el centro se podría utilizar completa.

Se podrá pasear sobre la cubierta de la capilla

En cuanto a la EOI, en la planta baja estará el área de administración y el patio de uso polivalente. Urueña ha destacado que el proyecto prevé la creación de patios semejantes a los de la parte del edificio ya rehabilitada, que permitirán, por una parte, que haya mucha luz y también accesibilidad. En la primera planta se situarán los despachos del equipo directivo, en la segunda más despachos y una tercera con biblioteca, además de todas las aulas repartidas. El concejal destacó que se ha previsto una zona intermedia "muy interesante" porque se proyecta un forjado encima de la iglesia, de tal manera que se podrá "pasear" sobre la cubierta de la capilla. La Escuela de Idiomas tendrá acceso por la calle Pedro de Valdivia.

El edificio del centro de salud tendrá 3.571 metros cuadrados, de los cuales, sobre rasante hay 2.830 metros cuadrados y 741 bajo rasante.

Por su parte, la Escuela Oficial de Idiomas contará con 3.721 metros cuadrados.

Entre uno y otro suman 7.293 metros cuadrados.

Urueña ha puesto de manifiesto que cuando el traslado sea una realidad atenderá a las reivindicaciones de los vecinos de la zona centro durante muchos años, con un edificio nuevo y funcional. La reubicación de la EOI permitirá además liberar el Palacio de Godoy, que se podrá utilizar para necesidades del ayuntamiento. En el Palacio de Godoy también estaba la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, que se trasladó hace dos cursos al antiguo colegio San pedro de Alcántara, aunque todavía no se han reanudado las clases.

Más obras pendientes

La puesta en uso de este ala del antiguo Hospital Provincial remataría la revitalización de este histórico y céntrico inmueble, después de que la diputación tengan en marcha la recuperación de la segunda y la tercera planta del edificio A, en las que invertirá 6,3 millones de euros y cuyas obras comenzarán a principios de 2027. Ambas tendrán uso administrativo, con oficinas y espacios comunes, abiertos y modernos.

Quedaría pendiente la primera planta, que se ha cedido al Sexpe, que ya tiene en licitación el proyecto, para trasladar (esa era su intención inicial), la oficina de empleo de la calle Mayor.