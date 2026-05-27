"Convivencia y comunicación inclusiva"
Usuarios de la radio de Aspace conocen la redacción de La Crónica de Badajoz
Han realizado un reportaje dentro de su sección 'Radio Callejera' darán a conocer cómo se trabaja en este periódico diario
El equipo de la radio ‘Piensa Diferente’ de Aspace Badajoz ha visitado las instalaciones de La Crónica de Badajoz dentro de su sección ‘Radio Callejera’. A través de este espacio recorren la ciudad conociendo distintos establecimientos, instituciones o empresas.
Como es habitual los usuarios de esta radio realizaron un reportaje especial de este diario conociendo cómo se trabaja en el periódico y poniéndole cara a los profesionales que lo hacen posible.
Jornada de "convivencia y comunicación inclusiva"
Hasta la redacción se han desplazado Miguel Guerra y Jorge Trejo, integrantes de la radio de Aspace Badajoz, junto a los responsables del proyecto, Pedro Montero y Jorge García, con la intención de conocer de cerca el trabajo diario que se realiza para contar a todos los pacenses lo que ocurre en la ciudad dentro de una jornada "de convivencia y comunicación inclusiva", como ellos mismos describieron.
Dentro de esta sección radiofónica, los usuarios de Aspace Badajoz han visitado muchos rincones de la ciudad para conocerlos en profundidad. De esta forma, ya han realizado reportajes sobre la Feria del Libro de Badajoz; la agencia de viajes Traventure; la cafetería The Cereal Café; el concesionario Toyota; el gimnasio Altafit o el equipo de fútbol femenino Sport Extremadura.
También estuvieron presentes en la toma de posesión del coronel de la Guardia Civil, Andrés Manuel Velarde Tazón, el pasado 22 de abril.
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