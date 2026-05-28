Concierto
1d4 lleva hoy su rock más nostálgico al teatro López de Ayala de Badajoz
La banda actúa dentro del ciclo 'Las Verbenas del López', con un repertorio de versiones de rock y pop rock de los años 80, 90 y 2000
Badajoz disfrutará esta noche de una cita marcada por la música en directo, la energía y los grandes recuerdos sonoros. El teatro López de Ayala acoge hoy a las 22.00 horas, el concierto de 1d4, una formación especializada en versiones de rock y pop rock que llega con la intención de hacer cantar y bailar al público desde el primer tema.
La actuación se enmarca en 'Las Verbenas del López', una programación que convierte el teatro pacense en punto de encuentro para quienes buscan propuestas musicales cercanas, festivas y participativas. En esta ocasión, 1d4 propone un recorrido por canciones que han acompañado a varias generaciones y que siguen formando parte de la memoria colectiva.
Un viaje por los clásicos del rock y el pop rock
El repertorio de la banda reúne temas de distintas décadas, con especial protagonismo para los años 80, 90 y 2000. Sobre el escenario sonarán versiones de artistas y grupos tan reconocidos como Tequila, Los Rebeldes, Loquillo, Manolo García, Coque Malla, Hombres G, Los Secretos, La Guardia o AC/DC, junto a referencias más recientes como Leiva, La La Love You y Dani Martín.
1d4 no se limita a reproducir canciones conocidas, sino que las interpreta con su propio carácter, manteniendo el respeto por los temas originales y aportando la fuerza de una banda que apuesta por el directo. Voz, guitarras, bajo y batería se combinan en una puesta en escena intensa, pensada para conectar con el público y crear una atmósfera de celebración.
El concierto se plantea como una experiencia cercana, en la que los asistentes podrán revivir himnos musicales reconocibles desde los primeros acordes.
Entradas a partir de 10 euros.
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