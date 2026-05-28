Más de 30 cuerpos son exhumados del yacimiento arqueológico de la avenida de Huelva de Badajoz

Los trabajos en la excavación arqueológica de la avenida de Huelva de Badajoz avanzan y ya se está actuando sobre el segundo sector de la vía en la que también se han localizado restos óseos. Desde que durante los trabajos para la sustitución la red de abastecimiento y saneamiento de agua se localizaron huesos, los trabajos se han desarrollado sin descanso para identificar dichos hallazgos, la época a la que pertenecen y, por tanto, sacar a la luz parte de la historia de la ciudad.

Tras su análisis preliminar, la empresa Kairós 26 Arqueología y Gestión trabajó sobre ellos y pudo fechar dichos esqueletos entre los siglos XI y XIII. Desde el 4 de mayo la excavación entró en la fase de exhumación de los cadáveres. Aunque inicialmente fueron documentados seis cuerpos y antes de comenzar con su extracción ya estaban en cerca de una veintena, este diario ha podido saber que son más de 30 los cuerpos localizados.

Las principales teorías apuntan a que estos enterramientos formaban parte de una maqbara, de uno de los cementerios islámicos, de la ciudad. Uno de los extremos que dan verosimilitud a esta hipótesis es la aparición de más de 200 cuerpos durante la construcción del parking del baluarte de Santiago. Según explicaron los arqueólogos a este diario, se podría tratar de una extensión de la mencionada maqbara.

Dos sectores en activo

Los trabajos no cesan en esta céntrica avenida pacense. En estos momentos, las actuaciones se están desarrollando en dos puntos distintos. En el sector uno -en el tramo más cercano al cruce con la avenida de Santa Marina- y en el sector dos -la zona que se encuentra ante la gerencia del Servicio Extremeño de Salud-.

Las distintas intervenciones siguen descubriendo parte de ese pasado islámico de la ciudad. Aunque inicialmente los trabajos más relevantes en el primer sector ya estaban ejecutados, siguen aflorando sorpresas en este tramo. Asimismo, las tareas en la segunda zona también se han iniciado. Allí, se hallaron también numerosos restos óseos aunque la profundidad de las labores no permiten saber si se trata de cuerpos completos o restos aislados.

Varios trabajadores intervienen en el sector dos de la excavación arqueológica de la avenida de Huelva de Badajoz. / J. H.

Cuerpos superpuestos

Todo apunta a que la zona que se está excavando se usó durante un periodo prolongado de tiempo. Esto se sustenta con la presencia de enterramientos en varias capas superpuestas. Esta teoría podría haberse confirmado, ya que, según ha podido constatar este medio, han aparecido más esqueletos por debajo de los ya exhumados.

Según ha podido saber este diario, los trabajos en esta primera zona continúan y podrían seguir dando frutos en los próximos días. Aunque lo que realmente relevante son los restos humanos recuperados, hay otras evidencias que dan peso a algunas de las teorías que se barajan.

Signos de violencia

Cabe recordar que los arqueólogos que trabajan en esta excavación ya apuntaron a que los cuerpos hallados inicialmente podrían haber sido víctimas de una guerra civil por algunas de las evidencias que habían encontrado. Según fuentes consultadas, esta teoría se sustenta con algunas muestras que han aparecido y que señalan que hubo "extrema violencia" en las causas de la muerte de algunos de los individuos encontrados.

Asimismo, se han podido documentar varios enterramientos múltiples. Al mencionado como "matrimonio" porque era un hombre y una mujer en la misma tumba, se han unido algunos más. Además, los responsables de la excavación apuntaron a que había cadáveres que podrían ser dignos de estudiar. Uno de ellos el de una mujer que pudo morir mientras que daba a luz porque todavía se podría apreciar los restos del feto en el canal de parto. Otro, lo catalogaban como "un mártir" porque había signos de violencia en su cuerpo.

Como ya ha publicado en otras ocasiones La Crónica de Badajoz, este enterramiento podría dar pistas de la magnitud y la dimensión que pudo tener la ciudad de Badajoz en su pasado islámico.

Los próximos pasos

Los restos exhumados han pasado al laboratorio de una antropóloga con la que trabaja la empresa Kairós 26 Arqueología y Gestión. Ella está procediendo al análisis pormenorizado de cada una de las personas recuperadas. Una vez ejecutado este estudio emitirá un informe a la empresa de arqueología. Serán los responsables de esta empresa quienes determinarán si los restos pasan al Museo Arqueológico Provincial de Badajoz o los custodian hasta que practiquen las últimas pruebas necesarias.

Al mismo tiempo, los arqueólogos responsables de la excavación deberán remitir varios restos óseos para que se le practique la prueba de carbono 14. Normalmente, se suelen seleccionar tres restos distintos para que dichos análisis puedan determinar la época a la que corresponden.

Aunque este periódico ha reclamado en varias ocasiones actualización del estado de la excavación, desde Patrimonio de la Junta de Extremadura no aportan ningún tipo de información y remiten al Ayuntamiento de Badajoz como promotor de la obra que está ejecutando Aqualia. Asimismo, este diario ha solicitado al consistorio poder hablar con los arqueólogos responsables de la intervención sin haber sido posible hasta la fecha.