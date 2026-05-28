Badajoz gana protagonismo en la hostelería verde con Picón: "Reducimos la huella de carbono con producto de cercanía"

En Badajoz, la sostenibilidad entra por la cocina. Picón, el restaurante de la avenida Condes de Barcelona que abrió sus puertas en 2024, se ha convertido en uno de los nombres propios de la hostelería sostenible en España. El establecimiento ha sido galardonado con el premio regional de Extremadura en la III Edición de los Premios Hostelería #PorElClima, un reconocimiento que destaca su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono.

El reconocimiento no llega por una acción puntual, sino por una forma de entender el negocio. Así lo explica Luis Merino, socio fundador de Picón junto al chef Juanjo Benítez: "En nuestra filosofía desde que abrimos estaba cocinar producto kilómetro cero, tener proveedores de cercanía, utilizar materias primas de Extremadura y, si es posible, de Badajoz".

Esa apuesta por lo cercano tiene una consecuencia directa: menos transporte, menos logística y menos emisiones. "Al final reduces la huella de carbono porque abastecerte de productos lejanos hace que sea más alta", resume Luis.

El propio nombre del restaurante conecta con esa identidad. Picón hace referencia a los braseros tradicionales de las abuelas extremeñas, una imagen muy ligada a la memoria popular de la región. También la brasa ocupa un lugar importante en su cocina.

36 acciones climáticas

El restaurante ha puesto en marcha 36 acciones climáticas, con medidas centradas en el ahorro de agua, la eficiencia energética y el consumo responsable. Entre ellas destaca la sustitución de equipamiento por tecnología más eficiente, como un lavavajillas de bajo consumo que permite reducir agua, electricidad y emisiones.

Luis insiste en que la sostenibilidad también está en los pequeños detalles del día a día: "Tenemos optimizado el consumo en cámaras de frío y electrodomésticos, y miramos que vengan con etiqueta verde y bajo consumo".

Cocina extremeña con una vuelta creativa

La propuesta de este restaurante combina producto extremeño, parrilla y creatividad. En la carta aparecen platos como el 'bao-calao dorado', una versión del bacalao dorado dentro de pan bao pasado por la parrilla; torrezno de Extremadura con piel crujiente y caviar; patatas bravas con oreja de cerdo extremeña; o carnes como retinto, presa de bellota y pescados con sello propio.

El establecimiento Picón, en la avenida Condes de Barcelona. / La Crónica

"Siempre está el toque extremeño en cada plato", apunta Luis. También lo hay en la barra, con charcutería extremeña, jamón, lomo, chorizo, salchichón y quesos de Santa Marta.

Un premio que da impulso

Para el equipo, formado por unos 15 trabajadores, este premio supone visibilidad y ánimo para seguir en la misma línea. "Nos da energía y orgullo para seguir haciendo lo mismo", reconoce uno de los socios.

En un momento complicado para la hostelería, especialmente por la falta de profesionales, Luis Merino cree que tener una identidad clara ayuda también puertas adentro: "Los trabajadores se identifican con esta seña y trabajan más motivados".

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Restaurante Picón, en Badajoz. / La Crónica

Picón demuestra así que la sostenibilidad en hostelería no tiene por qué ser un añadido, sino el corazón del proyecto: producto local, eficiencia, raíces extremeñas y una cocina pensada para mirar al territorio sin perder creatividad.