Badajoz reclama un "mayor esfuerzo" en medios policiales para atajar la sucesión de hechos violentos

Ni siquiera tuvo que debatirse. Llegó al pleno del Ayuntamiento de Badajoz como una declaración institucional, lo que quiere decir que todos los grupos políticos con representación en la corporación municipal están de acuerdo con su contenido, porque preocupa a todos por igual. A través de esta declaración institucional su petición es unánime: quieren que la Delegación del Gobierno reclame mayores recursos para que Policía Nacional pueda luchar contra quienes están protagonizando sucesivos hechos violentos en la ciudad y que tienen su origen en ajustes de cuentas entre clanes familiares.

Todos los grupos políticos constatan que en los dos últimos años, Badajoz "ha experimentado una creciente preocupación social ante la presencia de grupos de personas vinculadas, según diversas informaciones y actuaciones policiales, a actividades delictivas organizadas, incluyendo bandas armadas, tráfico de drogas y otros comportamientos que alteran la convivencia y la seguridad ciudadana".

Muestran su preocupación: "En el Ayuntamiento de Badajoz consideramos que la seguridad es un derecho fundamental y un pilar imprescindible para garantizar la libertad, el bienestar y el normal desarrollo de la vida cotidiana de los vecinos de Badajoz". Porque lo que está ocurriendo no es lo habitual. "Nuestra ciudad -recoge la declaración institucional- ha demostrado históricamente ser un espacio abierto, acogedor y seguro, por lo que resulta esencial preservar ese carácter".

No ponen en duda la labor policial. "Reconocemos y valoramos el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, tanto locales como estatales, pero entendemos que la magnitud y la naturaleza de los hechos detectados requieren un esfuerzo adicional de medios humanos, materiales y operativos, en la ciudad de Badajoz, para evitar los tiroteos de los últimos tiempos".

Crimen organizado

Por todo ello, el pleno del Ayuntamiento de Badajoz solicita formalmente a la Delegación del Gobierno en Extremadura que adopte las medidas necesarias para incrementar la presencia y los recursos de seguridad ciudadana, "con especial atención a la prevención y persecución de actividades relacionadas con el crimen organizado".

Reclaman además "la puesta en marcha de dispositivos específicos de vigilancia, investigación y coordinación interinstitucional, que permitan actuar con eficacia frente a grupos o individuos que pongan en riesgo la convivencia".

Como el ayuntamiento no se quiere quedar al margen, al mismo tiempo expresa "su compromiso de colaboración con las autoridades estatales y autonómicas para facilitar cuanta información, recursos o apoyo sean necesarios en la defensa de la seguridad pública.

Todo ello, sin dejar de insistir en que Badajoz sigue siendo una ciudad, segura "tranquila y cohesionada, donde todos los ciudadanos puedan desarrollar su vida con plena garantía de sus derechos". De ahí que la intención de esta declaración institucional sea "proteger a la ciudadanía, reforzar la convivencia y asegurar que la ciudad siga siendo un lugar seguro, próspero y respetuoso con la legalidad".