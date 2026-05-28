Candelas Villa llena Badajoz de arte y color con su taller de pintura de abanicos

Color, tradición y arte se dan la mano hoy en Badajoz. El Edificio Montesinos acoge el taller artesano “Pintura de abanicos. Recuperando tradiciones”, una actividad impartida por la artista Candelas Villa que invita a los participantes a acercarse al mundo de la artesanía desde una perspectiva creativa, práctica y participativa.

La propuesta se desarrollará en horario de 18.30 a 20.30 horas y está pensada para combinar creatividad, tradición y diversión en un formato accesible. A través de esta iniciativa, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia que favorece la estimulación cognitiva, motriz y emocional, al mismo tiempo que recupera una práctica vinculada a la cultura popular y al trabajo manual.

Abanicos personalizados

Durante la sesión, los participantes aprenderán diferentes técnicas de pintura aplicadas a abanicos, con el objetivo de diseñar piezas únicas, coloridas y personalizadas. Cada asistente podrá decorar su propio abanico, convirtiendo este objeto tradicional en un complemento artesanal, funcional y adaptado a su estilo.

El taller busca poner en valor el abanico no solo como elemento práctico para los meses de más calor, sino también como soporte artístico y símbolo de tradición. De esta forma, la actividad se convierte en una oportunidad para expresarse, aprender y disfrutar de una tarde diferente en torno a la artesanía local y la creatividad.

Ideal para esta época del año

La celebración de este taller llega en un momento especialmente adecuado, con la cercanía del verano y las altas temperaturas. Pintar un abanico permite preparar un complemento original y útil, al tiempo que se fomenta el gusto por las actividades manuales y por la recuperación de costumbres.

Con 'Pintura de abanicos. Recuperando tradiciones', el edificio Montesinos ofrece hoy una cita pensada para disfrutar, compartir y dar nueva vida a una pieza clásica mediante el color, la imaginación y el trabajo artesanal.

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La entrada es libre hasta completar el aforo.