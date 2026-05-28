Comienza el juicio por el caso David Sánchez: las defensas tratan de anular la causa

Entre gran expectación mediática, este jueves por la mañana ha comenzado en la Audiencia de Badajoz el juicio por el conocido como caso David Sánchez.

Además del hermano del presidente, en esta causa por tráfico de influencias y prevaricación administrativa por el presunto enchufe del músico y su amigo Luis Carrero en la institución provincial, otros 10 investigados se sientan en el banquillo de los acusados, entre ellos el expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

En la primera sesión del juicio, las defensas han tratado de anular la causa. Así, en el turno de cuestiones previas han solicitado la nulidad de gran parte de la instrucción al entender que se han vulnerado derechos fundamentales.

Han insistido en que esta causa es el resultado de una investigación "prospectiva", que ha llegado a tener poco que ver con la denuncia de la organización ultraderechista que en mayo de 2024 la activó, en la que se atribuían delitos de fraude fiscal y malversación, ninguno de ellos recogidos ahora en las calificaciones de las acusaciones populares.

La raíz está "podrida"

"La raíz está podrida", ha dicho Emilio Cortés, abogado de David Sánchez. El letrado, además, ha invocado la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal —firmó su contrato el 10 de julio de 2017—, que estaba prescrito cuando se inició la investigación siete años después.

Por su parte, la defensa de Gallardo, en manos de Juan José Torres, ha pedido la nulidad del auto de apertura de juicio oral, o en su defecto la nulidad parcial, alegando que su cliente no fue citado a declarar después de que la causa se amplió a la adjudicación de la plaza de Luis Carrero. "No puede ser acusado de unos hechos sin haber sido oído antes por el juez instructor".

Torres, como otras de las defensas, ha solicitado aportar los vídeos del Congreso Federal del PSOE en el que Pedro Sánchez dimitió como secretario general, en junio de 2016, cuatro meses antes de que se acordara la creación de la plaza de coordinador de actividades de conservatorios que luego se adjudicó a David Sánchez.

Mayoría de nulidades

La Audiencia ya ha resuelto sobre la mayoría de las nulidades planteadas en la fase de instrucción, pero las partes deben reiterarlas en este momento de cara a futuros recursos ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional en caso de sentencia condenatoria.

Inicialmente, estaba previsto que el juicio se prolongara hasta el 4 de junio, pero el presidente de la Sala, José Antonio Patrocinio, ya ha anunciado antes del inicio de la primera sesión que se alargará hasta el 9 o 10 de junio y, si no terminase en esa fecha, se retomaría del 15 al 19 de junio.