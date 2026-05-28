"Me ha permitido volver a conectar con la espiritualidad": el taichí gana protagonismo entre los mayores de Badajoz

Las Escuelas Deportivas de Mayores de Badajoz han puesto fin a una nueva temporada tras un curso especialmente participativo. Este año se han registrado cerca de 700 inscripciones que se han desarrollado en un total de 64 espacios repartidos por la ciudad y varias localidades del entorno como Gévora o Novelda. El cierre del programa deportivo se ha celebrado en el pabellón Nuria Cabanillas, donde los participantes han disfrutado de una jornada de convivencia marcada por las exhibiciones deportivas y el reconocimiento una iniciativa ya consolidada como imprescindible para la ciudad.

El acto de clausura ha servido también como punto de encuentro para los distintos grupos que han participado en las 13 disciplinas deportivas ofertadas durante el curso. A lo largo de la jornada, se han realizado exhibiciones de todas las modalidades que ha permitido mostrar los progresos alcanzados en los últimos meses a sus compañeros de programa y coordinadores.

Además, se han entregado premios a los ganadores de las disciplinas competitivas organizadas durante estos meses: "Hacemos pequeños torneos y los ganadores son los que aguantan hasta la última ronda". Así lo explica Jose Antonio Expósito, director de servicios sociales del ayuntamiento. Entre las disciplinas premiadas este año destacan tiro con arco, tenis de mesa, petanca o ajedrez.

Actividades novedosas

Entre los participantes destacan historias personales como las de Soledad, Choni y Antonio, inscritos en la modalidad de taichí. Esta disciplina ha ganado popularidad dentro del programa por la tranquilidad que aporta y la conexión cuerpo-mente que transmite, según ha indicado María Muñoz, coordinadora de todas estas actividades.

En el caso de Antonio Pérez, la práctica de esta actividad ha supuesto un reencuentro con una disciplina que ya le interesaba previamente, pero que no había podido retomar anteriormente debido a una dolencia en la rodilla. "Me ha permitido volver a conectar con la espiritualidad", explica destacando el impacto positivo que ha experimentado no solo a nivel físico, sino también emocional, mental y social. Este tipo de testimonios reflejan los objetivos fundamentales del programa: que los mayores socialicen a la vez que realizan actividades físicas beneficiosas para la salud.

Doce años de evolución

Las Escuelas Deportivas de Mayores de Badajoz cumplen ya 12 años desde su puesta en marcha. A lo largo de este tiempo, la iniciativa se ha consolidado como una de las actividades municipales más valoradas por la población mayor, tanto por su continuidad como por la evolución que ha experimentado en términos de participación y diversidad de disciplinas. En sus primeras ediciones, el número de usuarios era considerablemente menor y la participación masculina tenía una presencia reducida. Así lo ha explicado la coordinadora, quien destaca cómo el proyecto ha ido adaptándose a las demandas de los usuarios para ampliar su alcance. "Para conseguirlo hemos tratado de incluir los deportes más demandados por los usuarios masculinos como tiro con arco y pádel", de esta forma la participación masculina ha experimentado un incremento significativo este último año.

Más allá de la actividad física, el programa se ha convertido en un espacio de convivencia y socialización para las personas mayores de la ciudad. Los grupos formados a lo largo del curso han generado dinámicas de relación que trascienden lo deportivo, convirtiendo las sesiones en puntos de encuentro semanales donde se comparten experiencias, tiempo libre y nuevas amistades.

Este componente social ha sido destacado también por el concejal de Mayores, Juan Pérez, quien durante el acto de clausura subrayó la importancia del programa en la vida diaria de sus participantes. "No es solo el deporte, sino también la sociabilidad. Además del beneficio físico, les permite tener horarios, una ilusión y una afición", señaló.

Proyección de futuro

De cara al próximo año, la organización prevé seguir ampliando el alcance del programa con la incorporación de nuevas actividades deportivas y la ampliación del número de sedes disponibles, especialmente en aquellas disciplinas que cuentan con mayor demanda por parte de los usuarios. El objetivo es continuar mejorando la accesibilidad y la participación, consolidando las Escuelas Deportivas de Mayores como un referente deportivo y social en Badajoz.

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La clausura general de todas las actividades del programa tendrá lugar el próximo miércoles 3 de junio, poniendo el broche final a una temporada marcada por la participación, la diversidad y el compromiso con el bienestar de las personas mayores de Badajoz.