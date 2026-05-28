Sucesos
Detenidos dos hermanos acusados de robar en joyerías de Badajoz y otras ciudades
El botín total sustraído supera los 18.000 euros
La Policía Nacional ha detenido en Puertollano a dos hermanos, un hombre y una mujer, que estaban siendo buscados por su presunta implicación en varios delitos de hurto cometidos mediante el método del 'descuido' en joyerías de distintas provincias españolas, entre ellas Badajoz.
Según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, los agentes de la Comisaría de Puertollano detectaron la presencia de ambos en un establecimiento hostelero de la localidad minera. A partir de ese momento, las pesquisas permitieron su plena identificación y la comprobación de que sobre ellos pesaban una reclamación judicial y varias reclamaciones policiales en vigor.
Otras provincias
En el marco de la investigación, los agentes determinaron su presunta participación en diversos hurtos cometidos en joyerías de Estepona, Orense, Jaén, Badajoz y Guadalajara. El botín total sustraído supera los 18.000 euros en joyas.
La pareja actuaba siempre con un mismo procedimiento. Entraban en los establecimientos solicitando ver varias piezas de joyería de alto valor económico y, tras distraer a los empleados o aprovechar un momento de descuido, sustraían las joyas con gran habilidad antes de abandonar rápidamente el local.
La movilidad geográfica con la que actuaban dificultó su localización, si bien finalmente ambos fueron detenidos en Puertollano por la Policía Nacional.
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