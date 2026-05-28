Cámaras, silencio y curiosidad: así se ha vivido en Badajoz el inicio del juicio por la contratación de David Sánchez

La expectación se ha instalado este jueves en torno a la Audiencia Provincial de Badajoz desde primera hora de la mañana. El motivo, el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz como coordinador de conservatorios en 2017. La primera sesión ha arrancado este 28 de mayo bajo una inusual atención mediática y con un dispositivo organizativo poco habitual en el edificio judicial.

Once personas se sentaban desde las 10.00 horas de este jueves en el banquillo en un proceso que juzga la contratación del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un caso que ha concentrado focos políticos, jurídicos y mediáticos desde hace meses.

Expectación inédita

La imagen exterior hablaba por sí sola. Cámaras apostadas desde temprano, conexiones en directo, periodistas entrando y saliendo del edificio y calles parcialmente afectadas por el amplio despliegue. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha habilitado dos salas en la planta baja: una destinada a los numerosos medios de comunicación desplazados a Badajoz y otra para que el público pudiera seguir en directo el desarrollo de la sesión. En esta última, apenas una decena de personas permanecieron pendientes de lo que sucedía al otro lado de la señal.

Fuera, entre curiosos y transeúntes, muchos se detenían sorprendidos ante un escenario poco habitual en la ciudad. Juan, un señor de avanzada edad, admitía haber reparado en el despliegue antes incluso de tener claro el motivo: "Sabía que lo iban a juzgar, pero he visto tantas cámaras y es lo que me ha llamado la atención". La escena, reconocía, le parecía inédita: "Es la primera vez que veo tanta gente aquí. Algún día una cámara o algo, pero es que hoy está impresionante". También se sorprendía por el impacto urbano del operativo: "Han cortado hasta esa calle".

La dimensión mediática fue uno de los elementos más repetidos entre quienes se acercaron a la Audiencia. Javier González, pacense que observaba desde la calle el movimiento de periodistas y equipos de televisión, resumía así la sensación: "Gran expectación por el revuelo periodístico que hay por aquí". Más allá de su valoración personal sobre el proceso, insistía en una idea: "No había visto nunca tanta expectación mediática".

José María Bueno, abogado de Manos Limpias, atiende a un gran número de medios de comunicación tras la primera sesión del juicio por el Caso David Sánchez. / J. H.

Sala especial para el público

Sin embargo, la gran concentración de cámaras no se tradujo en una presencia masiva de público. Dentro de la sala habilitada para seguir el juicio, fue una escasa decena de personas la que ha acudido. Algunos asistentes han llegado movidos por el interés jurídico y otros por simple curiosidad. Uno de ellos, un pacense con formación jurídica que prefirió no identificarse, siguió con atención las intervenciones de acusaciones y defensas. "Me he acercado como público y por curiosidad para ver el planteamiento de la defensa y de las acusaciones", explicaba uno de los asistentes que ha preferido no desvelar su identidad.

Tras escuchar la primera jornada, ofrecía una valoración personal: "La conclusión por mis conocimientos jurídicos es que va ganando la acusación por 1-0. Además, un 1-0 muy contundente". Según su impresión, "las acusaciones han sido muy contundentes, muy claras, muy directas", mientras que "la defensa está intentando enfarragar un poquito todo".

Sala habilitada para que el público pueda seguir las diferentes sesiones del juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. / J. H.

"Tenía curiosidad porque es un juicio mediático"

También entre el público estaba Marysol Sudón, que decidió asistir por el carácter mediático del caso. "Tenía curiosidad porque es un juicio muy mediático y teniéndolo a mano en mi ciudad, me ha parecido interesante", relataba tras una experiencia inédita para ella: "No había asistido nunca antes a un juicio". Aunque reconocía momentos de menor interés, "ha habido momentos en los que hasta me he aburrido", destacaba especialmente el trabajo técnico de abogados y letrados: "Me ha parecido muy interesante ver a profesionales de la abogacía en acción, tomando apuntes de lo que ha dicho el otro bando y refutando cada una de las cosas".

Sudón no ha cumplido del todo su deseo en la mañana de este jueves: "Me hubiera gustado estar en la sala de verdad", señalaba, después de acceder a una estancia separada.

La primera jornada ha terminado sin grandes escenas de tensión fuera del edificio, pero con la sensación compartida de estar ante un proceso excepcional para Badajoz por el eco que ha despertado. Una ciudad poco acostumbrada a verse rodeada de cámaras ha encontrado este jueves en la Audiencia un foco inhabitual de atención nacional.