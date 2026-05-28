El puente de Palmas de Badajoz se cerrará en la fiesta de Los Palomos

El puente de Palmas se cerrará a los peatones durante la celebración de la fiesta de Los Palomos en Badajoz, como medida de seguridad, según ha explicado este jueves el concejal de Cultura y Festejos, José Antonio Casablanca, al término de la Junta Local de Seguridad, reunida para coordinar entre las fuerzas de seguridad el dispositivo de esta celebración el sábado 6 de junio. El puente se cerrará a partir de las 17.00 horas.

Según el concejal, «la masiva afluencia de gente en el puente puede supone un riesgo y se corta para evitar problemas de seguridad, pues puede convertirse en un cuello de botella».

Los Palomos alcanza su edición número 15 y ese sábado espera movilizar en Badajoz de 25.000 a 30.000 personas, que se distribuirán entre los dos escenarios que tradicionalmente se instalan junto a Puerta Palmas y en el interior de la Alcazaba. En ambos comenzará la música a las 17.30 horas y se extenderá hasta las 2.00 de la madrugada en la Alcazaba y hasta las 3.00 en Puerta Palmas.

El aforo al recinto de la Alcazaba está limitado a 8.000 personas y existirá un control de acceso, del que se encarga personal de la organización. Dentro se colocarán vallas para proteger espacios patrimoniales. Está prohibido el botellón en el interior y en todo el entorno. Solo se permitirá en Entrepuentes, entre la rotonda de los Tres Poetas y Puerta Palmas. En ningún otro lugar de la ciudad estará autorizado.

El estacionamiento de vehículos se prohíbe desde el jueves 4 a las 8.00 de la mañana. Se retirarán todos los que permanezcan aparcados en la Alcazaba, la plaza de San José y Joaquín Costa. La calle Suárez de Figueroa se deja como salida de emergencia , de manera que el tráfico se restringirá desde la ermita de Pajaritos, así como desde los Tres Poetas a la avenida de Santa Marina.

Con policías portugueses

En el dispositivo de seguridad participa la Policía Local (a la que se sumarán alumnos de las jornadas de unidades caninas) y Policía Nacional de uniforme y de paisano en ambos escenarios, con apoyo de la PSP portuguesa. La Guardia Civil, por su parte, entre otros servicios, establecerá 14 controles de alcohol y drogas y 4 preventivos de velocidad.

Cruz Roja tendrá puestos médicos en los dos escenarios con 32 efectivos y Protección Civil contará con una veintena de voluntarios, algunos procedentes de otras localidades. Estarán en los dos escenarios, desde las 17.00 horas hasta la 1.00 de la madrugada.

En cuanto al horario de la hostelería, la Junta autoriza ampliar dos horas el viernes y el sábado.

La fiesta afectará a la apertura de los monumentos. Ninguna de las torres de la Alcazaba se podrán visitar el sábado y el domingo por la mañana, ni tampoco Puerta Palmas desde el sábado por la tarde.

Para ayudar en la limpieza, se instalarán 28 contenedores de carga trasera en la Alcazaba, 10 de carga lateral en Entrepuentes y 50 papeleras adicionales en todo el entorno. El servicio dispondrá de medios extraordinarios: 13 vehículos y 33 trabajadores más de los habituales.

Casablanca expresó su deseo de que esta fiesta se desarrolle en condiciones de seguridad sin que haya que lamentar altercados.