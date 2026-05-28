Sigue en directo el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Audiencia de Badajoz

Dispositivo especial de seguridad

La seguridad se ha redoblado dentro y fuera de la Audiencia de Badajoz con un dispositivo especial en el que participan la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local.

En el exterior de la Audiencia Nacional hay un importante despliegue de seguridad, con numerosos agentes de Seguridad Ciudadana y de la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR).