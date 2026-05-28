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Tribunales
Sigue en directo el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Audiencia de Badajoz
Hoy comienza, entre gran expectación y amplias medidas de seguridad, la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, el exsecretario regional de PSOE y 9 investigados más por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa
Arranca el Badajoz el juicio por el presunto enchufe de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la diputación hace casi 9 años. La primera sesión comienza a las 10 de la mañana. Hoy y mañana se dedicarán a las cuestiones previas que planteen las partes.
Belén Castaño Chaparro
Dispositivo especial de seguridad
La seguridad se ha redoblado dentro y fuera de la Audiencia de Badajoz con un dispositivo especial en el que participan la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local.
En el exterior de la Audiencia Nacional hay un importante despliegue de seguridad, con numerosos agentes de Seguridad Ciudadana y de la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR).
Belén Castaño Chaparro
Expectación máxima
El juicio por el conocido como caso David Sánchez es el primero en el que un familiar directo del presidente del Gobierno se sienta en el banquillo, y la expectación mediática es máxima. Hay acreditados 45 medios de comunicación de España y del extranjero
Belén Castaño Chaparro
Sin indicios, solo conjeturas
Las defensas de los 11 investigados, a quienes la jueza Beatriz Biedma y las acusaciones populares atribuyen formar parte del entramado para 'colocar' de manera ilegal a David Sánchez y Luis Carrero, niegan la mayor. Sostienen que no hay indicios, solo conjeturas, y señalan que el único objetivo de la denuncia de Manos Limpias es perjudicar al presidente del Gobierno a través de su entorno más directo. Las defensas reclaman la absolución.
La fiscalía no acusa. Como las defensas, solicitó el archivo de la causa tras el auto de procesamiento de Biedma, que la Audiencia desestimó.
Belén Castaño Chaparro
Modificación del puesto
El tribunal también tendrá que dirimir si la diputación modificó de manera irregular la denominación de este puesto de alta dirección para que David Sánchez pasara de ser coordinador de actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas y satisfacer así sus preferencias laborales.
Asimismo, tendrá que dilucidar si, en 2024, también para dar gusto al músico, se 'colocó' en la institución provincial a su amigo y exasesor de Moncloa Luis Carrero, a quien llamaba 'hermanito'.
Belén Castaño Chaparro
Acusaciones populares
La organización ultraderechista Manos Limpias denunció en mayo de 2024 a David Sánchez por fraude a la Agencia Tributaria, que durante la instrucción quedó en nada, y a Gallardo por crear la plaza a la carta para el hermano del presidente. Más tarde se incorporó a la causa el presunto enchufe de Carrero, en lo que supuestamente influyó Sánchez.
A Manos Limpias se sumaron después las otra seis acusaciones populares: Iustitia Europa, Hazte Oír, Liberum, Abogados cristianos, PP y Vox. Piden penas de prisión de 3 años de cárcel para David Sánchez y Gallardo y 6 y 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público, respectivamente. Al músico, de nombre artístico David Azagra, le reclaman además la devolución de los 340.000 euros que percibió de la diputación durante los años que estuvo contratado. David Sánchez renunció a su puesto en la institución provincial en febrero de 2025.
Belén Castaño Chaparro
Arranca el Badajoz el juicio por el presunto enchufe de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la diputación hace casi 9 años. La primera sesión comienza a las 10 de la mañana. Hoy y mañana se dedicarán a las cuestiones previas que planteen las partes.
Además de David Sánchez, están encausados el expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, así como otros nueve cargos y trabajadores de la institución provincial. Están acusados de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por presuntamente crear una plaza a medida para el hermano de Pedro Sánchez y adjudicársela, en 2017, revistiendo de legalidad el proceso selectivo.
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