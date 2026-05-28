Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matías de PaulaRobo Virgen Los RemediosPlan MovemImputación Zapatero
instagram

En Directo

Tribunales

Sigue en directo el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Audiencia de Badajoz

Hoy comienza, entre gran expectación y amplias medidas de seguridad, la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, el exsecretario regional de PSOE y 9 investigados más por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a su llegada a los juzgados de Badajoz en 2025.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a su llegada a los juzgados de Badajoz en 2025. / S. GARCÍA

Belén Castaño Chaparro

Jonás Herrera

Arranca el Badajoz el juicio por el presunto enchufe de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la diputación hace casi 9 años. La primera sesión comienza a las 10 de la mañana. Hoy y mañana se dedicarán a las cuestiones previas que planteen las partes.

Actualizar
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents