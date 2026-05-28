Taberna Terrón de Badajoz, premiado como el mejor bar de Extremadura

La cultura del bar es el alma de la gastronomía española y, para premiar esta costumbre, la cabecera Tapas Magazine, celebraba la primera edición de sus galardones 'T de Bares'. En una noche estelar, la revista gastronómica entregaba el galardón de mejor bar de Extremadura a la Taberna Terrón, ubicada en la calle Zurbarán, 20.

Estos nuevos galardones han nacido con la premisa de convertirse en la guía de referencia de la hostelería en España. La gala premió a 18 bares referentes de las distintas comunidades autónomas, seleccionados minuciosamente por su autenticidad, calidad y propuesta única. El momento cumbre llegó cuando la reconocida cantante extremeña Soraya Arnelas, subió al escenario para entrega la ansiada pieza a los representantes de la Taberna Terrón.

El reconocimiento no llega si no hay trabajo detrás. La Taberna Terrón se ha convertido en un lugar de peregrinación y visita obligada en Badajoz para todos los que vienen de fuera o los autóctonos que quieren probar la esencia de la cocina tradicional. No es su primer gran hito en el panorama nacional: el local ya venía respaldado con la distinción del prestigioso sello 'Solete con Solera' de la Guía Repsol, que aplaude a esos locales que se esfuerzan por mantener los sabores de toda la vida.

La entrega de 'T de Bares', busca dejar claro que las tendencias culinarias no nacen de la nada. Por ello, buscan premiar los espacios que mantienen viva la chispa de la hostelería con identidad.

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Con este galardón, Taberna Terrón consolida su posición como un referente indiscutible en Badajoz y en Extremadura, siendo una parada obligatoria a nivel gastronómico. Un premio que sabe a tradición y al buen hacer de una tierra que tiene mucho que ofrecer en cada bocado.