Badajoz suma 60 'nubetecas' repartidas por la provincia

Badajoz reúne ya 60 espacios ‘nubeteca’, zonas habilitadas en el interior de las bibliotecas tradicionales que incorporan tecnología digital a través de un ordenador táctil, una pantalla Smart TV y dos iPads. Estos rincones sin estanterías ni libros ofrecen un servicio constante mientras tratan de adaptarse a la nueva realidad digital. Desde 2017, la Diputación de Badajoz, impulsora de este proyecto, ha ido habituándose e incrementando el número de estas "bibliotecas del siglo XXI".

Desde el Servicio Provincial de Bibliotecas en colaboración con los ayuntamientos de la provincia, aseguran que el objetivo de esta iniciativa es "reinventar, dinamizar y darles vida" a las bibliotecas permitiendo a los usuarios realizar actividades en línea y ampliando su función más allá de actividades convencionales como la lectura o el préstamo de libros.

El nuevo integrante

La última incorporación ha sido la Biblioteca Municipal ‘Bachiller Diego Sánchez’ en Talavera la Real. En el acto de apertura estuvo presente la Delegada de Tecnología y Digitalización, Paqui Silva, quien definió las bibliotecas como un servicio fundamental que ha evolucionado para convertirse "en un punto de encuentro, aprendizaje, formación y participación ciudadana" y aseguró que estos espacios son "fundamentales para la vida cultural y social de nuestros municipios". La delegada también explicó que estos espacios sirven para que los ciudadanos "descubran nuevas herramientas". La alcaldesa de Talavera la Real también ha querido resaltar que este servicio es "una maravilla" para acceder a una colección de libros mucho más amplia que la que se tenía anteriormente.

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