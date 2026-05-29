De la acuarela a la cerámica: Badajoz presume del talento de la Universidad Popular en el Luis de Morales

La Universidad Popular de Badajoz inauguró ayer en el museo Luis de Morales la exposición de trabajos realizados por el alumnado de los cursos incluidos en la programación 2025-2026, una muestra que reúne creatividad, aprendizaje y esfuerzo tras meses de formación.

La exposición permitirá al público descubrir piezas elaboradas en disciplinas tan diversas como la acuarela, la alfarería y cerámica, la costura, la restauración de muebles, la fotografía, el dibujo, la pintura, la bisutería, el patronaje, los bordados, las manualidades o la escultura.

La muestra pone en valor el trabajo desarrollado en las aulas de la Universidad Popular, un espacio que apuesta por una formación alternativa centrada en la cultura, la educación, la participación social y el aprendizaje a lo largo de la vida. Su objetivo es que el alumnado pueda adquirir nuevas habilidades, compartir experiencias y desarrollarse personalmente bajo una idea sencilla: aprender disfrutando.

Horario de visita

La exposición permanecerá abierta al público hasta el domingo 7 de junio, y el horario de visita será de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Además, podrá visitarse por las tardes de miércoles a sábados, de 17.30 a 19.30 horas. La muestra permanecerá cerrada las tardes de domingo, lunes y martes.

En esta edición participan cursos de acuarela, alfarería y cerámica, bisutería y complementos, bordados, aguja mágica y macramé, costura, costura creativa y sostenible, decoración de muebles y entelado, dibujo y diseño de tatuajes sin máquina, dibujo y pintura, escultura, modelado y talla en diversos materiales, esculturas de luz con neón, fotografía, manualidades, patronaje y restauración de muebles, entre otros.