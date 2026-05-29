Badajoz Emprende refuerza el apoyo a autónomos y empresas jóvenes con asesoramiento, networking y formación en IA

El programa municipal Badajoz Emprende, que continúa en marcha, ha desarrollado 40 procesos de acompañamiento individual, además de encuentros empresariales, y tiene previstas nuevas acciones formativas dirigidas a autónomos, personas emprendedoras y empresas jóvenes.

El próximo lunes arranca una formación especializada en inteligencia artificial aplicada a microempresas, con diferentes sesiones orientadas a reforzar la competitividad del tejido empresarial local.

El Ayuntamiento de Badajoz continúa impulsando el programa Badajoz Emprende como una herramienta de referencia para el apoyo al emprendimiento y la consolidación de empresas jóvenes en el municipio. La iniciativa está dirigida a personas emprendedoras, autónomos y negocios de reciente creación que buscan fortalecer su modelo empresarial, mejorar su posicionamiento digital y profesionalizar su actividad.

El programa se desarrolla mediante itinerarios personalizados de acompañamiento, adaptados a las necesidades de cada proyecto. A partir de un diagnóstico inicial, se identifican las áreas de mejora y se establece una hoja de ruta individualizada orientada a reforzar aspectos clave como la estrategia de marketing, la creación o mejora de páginas web, la activación de canales de venta, la digitalización de procesos y la organización interna de los negocios.

Entre noviembre de 2025 y abril de 2026, Badajoz Emprende ha documentado 40 procesos de asesoramiento individual, permitiendo detectar necesidades comunes entre los proyectos participantes, especialmente en ámbitos relacionados con la comunicación, la captación de clientes, el posicionamiento digital, la estrategia comercial y el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la gestión empresarial.

Además del acompañamiento técnico, el programa incorpora actuaciones dirigidas a favorecer la conexión entre las personas emprendedoras y el ecosistema empresarial local. En este periodo ya se han celebrado dos encuentros de networking empresarial destinados a facilitar la presentación de proyectos, el intercambio de experiencias y la generación de nuevas oportunidades de colaboración entre empresas y profesionales de la ciudad.

Entre estas acciones destaca especialmente la jornada celebrada el pasado mes en el Hotel NH Badajoz, que reunió a más de un centenar de asistentes y obtuvo una valoración muy positiva por parte de los participantes. La experiencia general alcanzó una puntuación media de 5 sobre 5, mientras que la organización fue valorada con un 4,88 sobre 5 y el índice de recomendación se situó en 9,13 sobre 10.

Formación en inteligencia artificial

Badajoz Emprende también incorpora formación especializada en inteligencia artificial aplicada a microempresas, con dos ediciones de 20 horas centradas en el uso práctico de herramientas digitales para mejorar la productividad, la comunicación y la gestión interna de los proyectos empresariales.

La primera edición comenzará el próximo lunes 1 de junio y se desarrollará entre los días 1 y 17 de junio en el PCTEX de Badajoz, con un aforo máximo de 30 participantes y sesiones en horario de 16:00 a 19:30 horas.

El calendario formativo incluye sesiones los días 1, 3, 8, 10, 15 y 17 de junio, abordando contenidos relacionados con las bases de la inteligencia artificial y el prompting, comparación de herramientas como ChatGPT y Claude, capacidades avanzadas de los softwares de IA, gestión de proyectos, automatización de procesos, aplicación a trámites burocráticos, subvenciones y licitaciones, así como implantación práctica de estas herramientas en entornos empresariales.

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Con estas actuaciones, Badajoz Emprende continúa reforzando la competitividad del tejido emprendedor local, facilitando que las ideas de negocio evolucionen hacia proyectos más estructurados, visibles y preparados para crecer en el mercado.