Un cantante sevillano organiza el concierto 'Caminando con Yeray' para ayudar a un niño de Badajoz con parálisis cerebral

La música también puede sostener una vida. Esa es la idea que impulsa 'Caminando con Yeray', el concierto solidario que el artista sevillano Haze ofrecerá el próximo 26 de septiembre, a las 21.00 horas, en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz. Las entradas ya están a la venta para una cita que une emoción y solidaridad con un objetivo muy concreto: ayudar a Yeray, un joven pacense de 15 años con parálisis cerebral severa.

El espectáculo nace de un vínculo entre el artista y la familia. Haze, conocido por su estilo de rap flamenco, lleva 14 años presente en la vida de Yeray. Sus canciones han acompañado operaciones, momentos difíciles, ingresos, avances y también días de esperanza. Por eso, cuando el cantante planteó actuar en Badajoz, quiso que el concierto tuviera un sentido especial: que fuera para Yeray.

Yeray padece parálisis cerebral severa provocada por sufrimiento fetal durante el parto. No puede hablar ni caminar, depende completamente de sus padres, Esther Risco e Iván Bayón, para todas las actividades de su vida diaria, y se alimenta mediante un botón gástrico. Además, lleva implantada una bomba de baclofeno conectada a la médula para ayudar a controlar la espasticidad.

A pesar de todas las dificultades, Yeray sigue avanzando con una sonrisa, rodeado de cuidados y de una familia que no deja de luchar para que tenga la mejor calidad de vida posible. Por las mañanas acude al colegio de educación especial Los Ángeles y por las tardes asiste a Aspaceba, asociación de la que la familia es socia, donde recibe fisioterapia y participa en actividades de ocio fundamentales para su bienestar emocional y social.

"Yeray necesita ayuda para tener una mejor calidad de vida", explican sus padres, que quieren dar visibilidad no solo a su historia, sino también a la realidad que viven muchas familias con hijos con grandes discapacidades.

Terapias, ortopedia y gastos diarios

La recaudación del concierto 'Caminando con Yeray' se destinará a cubrir necesidades presentes y futuras del joven. Entre ellas figuran terapias especializadas, aparatos ortopédicos, adaptaciones, transporte, materiales de apoyo y gastos cotidianos como pañales, empapaderas, cremas y medicamentos que no siempre están subvencionados.

Yeray necesita tratamientos como Bobath, Therasuit, logopedia y cámara hiperbárica, terapias que contribuyen a mejorar o mantener distintas áreas de su desarrollo y bienestar. La familia subraya que todas son importantes y que deben coordinarse, pero también recuerda que su coste es "muy elevado".

Uno de los golpes más recientes llegó cuando, al cumplir los 14 años, el Sepad retiró a Yeray el servicio de logopedia, según explica la familia, "sin darnos una explicación". Desde entonces, sus padres deben asumir esta terapia de forma privada, con el esfuerzo económico que ello supone.

Una llamada a la solidaridad

Esther e Iván insisten en que Yeray está bien, pero necesita apoyo para afrontar todo lo que implica su día a día. Conforme crece, también aumentan sus necesidades: la silla de ruedas, las adaptaciones, los cuidados continuos y las terapias que le permiten mantener avances y bienestar.

"Seguimos luchando cada día para que tenga la mejor vida posible y las oportunidades que merece", afirman sus padres. Su petición es que la sociedad "mire de frente estas realidades" y que las familias que conviven con la gran discapacidad no se sientan solas ni abandonadas.

El concierto solidario de Haze en Badajoz será, por tanto, mucho más que una noche de música. Será una forma de caminar junto a Yeray, de acompañar a su familia y de demostrar que una entrada puede convertirse en fisioterapia, en logopedia, en un aparato ortopédico o en un pequeño alivio para una vida llena de cuidados.

El próximo 26 de septiembre, el Palacio de Congresos Manuel Rojas se llenará de canciones, pero también de apoyo. Porque a veces la música también sostiene y ayuda a seguir caminando.

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El cartel del concierto 'Caminando con Yeray'. / Cedida

Las entradas para el concierto de Yeray pueden adquirirse aquí a un precio de 20 euros.