De estudiante de Física a compositora: Amalia Toboso vuelve hoy a Badajoz para cerrar su gira

Cita para los amantes del directo. La cantante y compositora extremeña Amalia Toboso presenta hoy su último trabajo musical, 'Vuelvo a empezar', en la Residencia Universitaria Hernán Cortés de Badajoz, en un concierto de entrada libre hasta completar aforo que comenzará a las 20.30 horas. La cita pondrá el broche final a la primera temporada de una gira patrocinada por la Diputación de Badajoz, con la que la artista ha recorrido distintos escenarios de la provincia durante el curso 2025-2026.

La actuación se desarrollará íntegramente en directo y contará con banda completa, en un formato especialmente cuidado para despedir una etapa que comenzó el pasado 2 de diciembre en el Hospital Centro Vivo de Badajoz y que ha pasado por diferentes localidades pacenses.

La Residencia Universitaria Hernán Cortés tiene un valor simbólico para la artista. Fue su primer hogar al llegar a Badajoz en 2005, cuando estudiaba Física, y también uno de sus primeros escenarios en la ciudad antes de dedicarse plenamente a la música. Por eso, la cita de este viernes se presenta como una clausura cargada de emoción, memoria y agradecimiento.

"Cerrar esta primera temporada en casa es un momento muy especial. Cada concierto ha sido un aprendizaje y una celebración; mañana quiero compartir con quienes han acompañado este camino una noche de música, emoción y agradecimiento", afirma Toboso.

"Vuelvo a empezar"

El eje del concierto será "Vuelvo a empezar", un trabajo que aborda temas como la superación, la esperanza, el amor, la diversidad y la valentía de perseguir los propios sueños. La canción que da nombre al disco nace de una experiencia vital y profesional de transformación: el paso de Amalia Toboso de la Física a la interpretación musical y, más tarde, de intérprete a compositora.

Tras completar sus estudios de Física y dedicarse a la docencia, la artista decidió hace más de una década presentarse a las pruebas de acceso al conservatorio y emprender una nueva vida vinculada a la música. En 2019 conoció al director de orquesta Armando Krieger, a quien considera su mentor, y en 2020 abrió una academia. Sin embargo, un problema de salud la obligó a detener su actividad profesional y cerrar ese proyecto. Durante ese periodo de pausa y recuperación retomó la composición, una faceta que había iniciado de niña y que permanecía bloqueada.

De ese proceso surgió "Vuelvo a empezar", una canción que resume el espíritu del disco: la idea de que los finales también pueden ser principios. "No importa cuántas veces lo intentes, siempre se puede volver a empezar", explica la cantante.

Canciones propias y versiones que marcaron su trayectoria

Durante el concierto, Amalia Toboso interpretará los ocho temas de su disco, entre ellos "Baladí", "Al Alba soñaba", "Despierto y sin ti", "Secreto", "Imperfecta", "Ave María" y "Atrévete a soñar". Cada canción aborda una emoción o una historia distinta: desde el amor a distancia hasta el desamor, la liberación personal, la diversidad o la necesidad de luchar por los sueños con los pies en la tierra.

El disco ha sido producido musicalmente por Pablo Domínguez, bajista y compositor de La Quinta Estación, quien ha aportado su sello a varias canciones, entre ellas "Despierto y sin ti", concebida inicialmente como balada y transformada en una propuesta de aire pop rock.

Además de sus composiciones, Toboso incluirá versiones de grandes artistas que han marcado su trayectoria profesional, como Nina Simone, Whitney Houston, Gloria Gaynor y Violeta Parra. Entre los temas previstos figuran clásicos como "Feeling Good", "I Will Always Love You" o "I Will Survive", junto a algunas sorpresas preparadas para la ocasión.

El concierto está dirigido a todos los públicos, aunque la propia artista reconoce que durante esta gira ha conectado especialmente con personas de mediana edad que aprecian la música en directo y las propuestas vocales de calidad.

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La artista Amalia Toboso, en el escenario, durante uno de los últimos conciertos de su gira. / Cedida

Con este concierto, Amalia Toboso cierra una etapa musical y vital en el mismo lugar donde comenzó parte de su camino en Badajoz. Una noche para celebrar el regreso, la memoria y la posibilidad de empezar de nuevo.