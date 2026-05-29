"Ifeba ha demostrado que es mucho más que un recinto ferial"

-Hace 20 años Ifeba se trasladó de sus instalaciones en Federico Mayor Zaragoza a otras nuevas en Caya. ¿Qué supuso esta reubicación para su funcionamiento, organización y perspectivas?

-El cambio del antiguo recinto a este ha supuesto un antes y un después para Ifeba. Se hizo a través de un proyecto Poctep en colaboración con dos municipios portugueses. Aquellas instalaciones es verdad que habían cumplido su etapa e Ifeba tenía que ir evolucionando al mismo tiempo que la sociedad. No solo se ganó en metros cuadrados, unos 30.000 metros cuadrados en el exterior, con las pistas ecuestres se ha podido conseguir un certificado de explotación ganadera, se ha ganado en espacio administrativo, el salón de actos y en calidad, sobre todo. Igual que han avanzado las ferias en tamaño también lo han hecho en calidad y, a mayor calidad, mayor exigencia.

-Esta ubicación ha marcado su carácter transfronterizo. El aquel momento se habló de una gestión compartida con empresas e instituciones de Portugal. ¿Cómo ha evolucionado en este sentido?

-Desde un principio Ifeba ha contado con la colaboración con Portugal. En todas nuestras ferias tenemos representación y colaboración con el país vecino. Puede que desde fuera no se vea tanto, pero la colaboración está siempre presente. Badajoz está Eurobec con Elvas y Campomayor y forman parte de la entidad.

-¿Cómo ha evolucionado el calendario oficial de ferias? ¿Se puede repensar su contenido?

-Ifeba ha crecido en el número de ferias y ha ido adaptándose a la realidad económica y social de cada momento. Algunas ferias han crecido mucho y se han consolidado como referentes nacionales, como Feciex y Ecuextre. Otras como la de Mayores o Iberocio se han convertido en eventos multitudinarios muy especiales para el colectivo que representan. Mientras que otras tienen que adaptarse o reinventarse, porque los sectores cambian y los hábitos del público también. Ahora mismo las ferias no se pueden limitar a exponer productos. No se trata de tener muchas ferias, sino ferias que sean útiles, sostenibles, con capacidad de atraer al público, que tengan sobre todo actividad económica. Por eso hay que repensar contenidos y evolucionar. Quedarse quietos en este sector ferial es como retroceder.

-Se ha incrementado la actividad privada.

-Es verdad que hemos crecido en muchas ferias privadas. Tenemos Boda Eventos, Expoenergea, la Feria del Deporte, el Salón del Automóvil, la Feria Espiga y los grandes congresos, como Potencial Digital. Evidentemente, Ifeba es el único recinto en Extremadura capaz de albergar un aforo multitudinario.

-¿El calendario está copado o quedan aún huecos libres?

-Es verdad que tenemos un calendario muy extenso. Tenemos nuestras ferias propias y las privadas, además de congresos, reuniones y las salas para formaciones. Claro que podemos albergar más actividades. De hecho intentamos apoyar siempre a las empresas y al sector privado. Cuantas más colaboraciones tengamos, nosotros estamos encantados.

-¿Qué ofrece Ifeba que no tienen otras instituciones feriales?

-Un espacio, una experiencia organizativa y una gran capacidad de adaptación. Ifeba puede transformarse muy rápido para acoger actividades muy diferentes entre sí. Cuenta con un equipo técnico muy acostumbrado a resolver problemas y a facilitar soluciones, que es algo que los organizadores valoran muchísimo. También influye la ubicación estratégica de Badajoz y la relación que tenemos con Portugal.

-Esa versatilidad se evidenció durante la pandemia, cuando se convirtió en hospital.

-En la pandemia Ifeba demostró que es mucho más que un recinto ferial. En una situación crítica las instalaciones estuvieron al servicio de la ciudadanía y de las necesidades sanitarias que se requerían en ese momento, como hospital de contingencia con todo lo que requería y como punto de vacunación. Una capacidad de afrontar un montaje en tiempo récord. En apenas 5 días de trabajo. Probablemente, antes de la pandemia mucha gente veía Ifeba como un espacio solo para ferias. Creo que a raíz de la pandemia la gente empezó a entender que no era solo para ferias.

-Ha sido la solución en muchos otros momentos.

-También se colaboró para recoger ayuda destinada a los afectados de la Dana. Salieron de aquí 50 tráilers.

-Y en Carnaval. Si llueve, está Ifeba para albergar la gala de entrega de premios multitudinaria.

-Es una de la mayores cualidades de Ifeba: esa capacidad que tiene de cambiar en tiempo récord. Son instalaciones municipales al servicio de la sociedad. El Carnaval ha crecido muchísimo y necesita espacios para responder a determinadas necesidades. En Ifeba estamos encantados de recibirlo con las puertas abiertas. Cuando la ciudad necesita un espacio preparado para grandes eventos, Ifeba puede dar respuesta. La institución siempre está cuando se la necesita.

-La inversión inicial fue muy importante y se han incorporado mejoras.

-Se han colocado placas solares con Eurobec. Una obra muy importante es la de adaptación de baños para personas ostomizadas. También la sustitución de la megafonía en el recinto y se han puesto toldos en el exterior para la construcción en un futuro de boxes para caballos. Aparte de lo que surja día a día.

-¿Cómo ve el futuro de Ifeba?

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Se está adaptando a los nuevos tiempos. Las instituciones feriales ya no viven solamente de las ferias tradicionales. Muchas de sus ferias está en un momento óptimo, con perspectivas de seguir creciendo, y estamos incentivando el uso por parte de las empresas privadas, ya que Ifeba es el motor económico y el escaparate de la ciudad y de la región.