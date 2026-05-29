La Junta reactiva la Ronda Sur de Badajoz con 47 millones de euros

La presentación en la Asamblea del proyecto de los Presupuestos Generales de la Junta de Extremadura para el ejercicio de 2026 ha desvelado el mapa de inversiones para Badajoz. En unos presupuestos que al año pasado no pudieron aprobarse debido a las discrepancias entre Partido Popular y Vox, este año será diferente. Ambos partidos ya han llegado a un acuerdo y los presupuestos entrarán en vigor a finales de julio. La principal novedad recae en la reactivación del proyecto de Ronda Sur de Badajoz y la redacción del proyecto de la autovía que pretende unir Badajoz con Olivenza.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Siálogo Social, Elena Manzano, ha registrado este viernes unas cuentas que suman 8.854 millones totales para Extremadura. En ellas, Badajoz logra desbloquear infraestructuras críticas y una importante inyección de recursos en su red de carreteras y hospitalaria especialmente. La partida más destacada para la capital pacense es la consignación presupuestaria para la Ronda Sur de Badajoz. Este proyecto de movilidad urbana dispondrá de una asignación plurianual de 47 millones de euros a ejecutar entre los años 2026 y 2029.

De forma paralela, las cuentas autonómicas garantizan los fondos necesarios para avanzar en la tramitación técnica de otra de las demandas históricas de la provincia: la redacción del proyecto de la autovía que unirá Badajoz con Olivenza. Esta partida cuenta con 2,35 millones de euros para llevarla a cabo.

Otro eje de estos presupuestos se centra en el ámbito de la salud pública. Aquí, se llevará a cabo una de las mayores intervenciones para actuar en la reforma de las centrales técnicas del complejo hospitalario de Badajoz. Una intervención estructural y tecnológica que cuenta con una partida asignada de 22,6 millones de euros. Además, el hospital Perpetuo Socorro creará una nueva unidad de cuidados intermedios y se dotará su gimnasio con tecnología de exoesqueletos.

Asimismo, se introduce algo que ya se había anunciado: el traslado del centro de salud 'Los Pinos' -perteneciente a la zona centro de Badajoz- al Palacio de Congresos Manuel Rojas, situado cerca del consultorio actual. Esta obra será de adaptación a través de mamparas y removible una vez trasladen definitivamente y según se prevé, a El Hospital Centro Vivo. Contará con casi 2 millones de euros para llevar a cabo la adecuación del espacio.

La Academia de Seguridad Pública de Extremadura -Aspex- también ha sido beneficiaria para llevar a cabo una obra de accesibilidad al recinto. Contará con 750.000 euros, pero que serán compartidos con los cursos del Plan de Formación de la Aspex.

En el panorama provincial, destaca la destinación de 750.000 euros para la redacción del proyecto de desdoblamiento de la carretera de Montijo y su posterior enlace con la A-5 -la autovía que une Badajoz con Madrid-. Además, la Junta de Extremadura financiará la redacción del proyecto de la carretera que unirá Zafra con Jerez de los Caballeros. Será en la capital de la comarca de Zafra - Río Bodión donde se inyectarán 300.000 euros la creación una comisaría y se instalará una nueva máquina de resonancia magnética en el hospital.

En el ámbito extrahotelero, está prevista la remodelación y apertura del camping de Talarrubias, que comparte presupuesto con el camping de Cuacos de Yuste. Además, se recoge la redacción de un estudio informativo para la autovía de Alconera a las A-66 -autovía Ruta de la Plata- y se destinarán dos millones y medio de euros al yacimiento arqueológico tartésico de Casas del Turuñuelo, datado del siglo V a. C.

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Con esto, se desbloquean unos presupuestos de 2026 que llegan en el mes de mayo y que está previsto que entren en vigor a finales del mes de julio.