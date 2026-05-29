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Agenda cultural

Música desde las alturas para llenar de vida el Casco Antiguo de Badajoz

Fundación Caja Badajoz y Club Conciertos impulsan una nueva cita cultural en espacios singulares

La programación reunirá actuaciones gratuitas y un encuentro literario-musical abierto al público

El artista Pedro Monty, tocando en el balcón municipal en una imagen de archivo.

El artista Pedro Monty, tocando en el balcón municipal en una imagen de archivo. / Santi García

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La música volverá a tomar los balcones y espacios singulares del Casco Antiguo de Badajoz estos últimos días de mayo. La Fundación Caja Badajoz y el Club Conciertos Badajoz mantienen su colaboración para acercar la cultura a la calle y convertir el barrio histórico en un escenario abierto a la ciudadanía.

La propuesta busca dinamizar algunos de los rincones con más identidad de la ciudad a través de conciertos y actividades gratuitas, reforzando el papel del Casco Antiguo como punto de encuentro cultural y social.

La programación comenzará hoy con una jornada musical que llevará cuatro actuaciones a distintos enclaves del barrio. El recorrido arrancará a las 20.00 horas en Las Tres Campanas, con el concierto de Eugenia & Laura. Media hora más tarde, a las 20.30 horas, será el turno de Javi Fernández en Montesinos 22. La música continuará a las 21.00 horas en Casas Coloradas, donde actuará María Morenas.

La iniciativa propone así un itinerario sonoro por el corazón histórico de Badajoz, acercando la música en directo a vecinos, visitantes y público general.

Jesús Ordovás presenta el Libro Sonoro

La programación continuará mañana a las 12.00 horas, en el auditorio de Montesinos 22, con el Libro Sonoro 'Tu pelo no es muy normal'.

El encuentro contará con la participación del periodista musical y autor del libro, Jesús Ordovás, acompañado por Lucas Sáenz a la guitarra. La actividad estará moderada por José M. Morales y Fernando M. Monzú.

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Todas las actividades serán de entrada libre hasta completar aforo.

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