Agenda cultural
Música desde las alturas para llenar de vida el Casco Antiguo de Badajoz
Fundación Caja Badajoz y Club Conciertos impulsan una nueva cita cultural en espacios singulares
La programación reunirá actuaciones gratuitas y un encuentro literario-musical abierto al público
La música volverá a tomar los balcones y espacios singulares del Casco Antiguo de Badajoz estos últimos días de mayo. La Fundación Caja Badajoz y el Club Conciertos Badajoz mantienen su colaboración para acercar la cultura a la calle y convertir el barrio histórico en un escenario abierto a la ciudadanía.
La propuesta busca dinamizar algunos de los rincones con más identidad de la ciudad a través de conciertos y actividades gratuitas, reforzando el papel del Casco Antiguo como punto de encuentro cultural y social.
La programación comenzará hoy con una jornada musical que llevará cuatro actuaciones a distintos enclaves del barrio. El recorrido arrancará a las 20.00 horas en Las Tres Campanas, con el concierto de Eugenia & Laura. Media hora más tarde, a las 20.30 horas, será el turno de Javi Fernández en Montesinos 22. La música continuará a las 21.00 horas en Casas Coloradas, donde actuará María Morenas.
La iniciativa propone así un itinerario sonoro por el corazón histórico de Badajoz, acercando la música en directo a vecinos, visitantes y público general.
Jesús Ordovás presenta el Libro Sonoro
La programación continuará mañana a las 12.00 horas, en el auditorio de Montesinos 22, con el Libro Sonoro 'Tu pelo no es muy normal'.
El encuentro contará con la participación del periodista musical y autor del libro, Jesús Ordovás, acompañado por Lucas Sáenz a la guitarra. La actividad estará moderada por José M. Morales y Fernando M. Monzú.
Todas las actividades serán de entrada libre hasta completar aforo.
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