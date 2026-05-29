Las pedanías de Badajoz tienen de plazo hasta el 19 de junio para solicitar plaza en Concilia-Extremadura 2026

El Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) del Ayuntamiento de Badajoz informa de la apertura del plazo de solicitudes del programa Concilia-Extremadura 2026, una iniciativa impulsada por la Junta de Extremadura destinada a favorecer la conciliación familiar y la corresponsabilidad.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto del 1 al 19 de junio de 2026.

El programa se desarrollará entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2026 en las ocho pedanías de la ciudad de Badajoz: Valdebótoa, Gévora, Sagrajas, Novelda del Guadiana, Alcazaba, Villafranco del Guadiana, Balboa y Alvarado.

Cada pedanía dispondrá de 10 plazas por quincena, lo que supone un total de 40 plazas por pedanía durante todo el programa, destinadas a facilitar la conciliación familiar durante el periodo estival.

Los respectivos ayuntamientos pedáneos serán los encargados de la recepción de solicitudes en cada núcleo poblacional. Posteriormente, los expedientes serán valorados por personal técnico del Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badajoz, conforme a los criterios establecidos en el programa.

Concilia-Extremadura 2026 está dirigido a familias con niñas y niños de entre 2 y 14 años, así como a familias con personas con discapacidad o diversidad funcional de hasta 21 años, promoviendo además la igualdad entre mujeres y hombres y la creación de empleo de calidad en el ámbito de los cuidados y el ocio educativo.

Criterios prioritarios de acceso

El acceso a los servicios se realizará atendiendo prioritariamente al nivel de renta per cápita de la unidad familiar y a diversas situaciones de especial vulnerabilidad social y familiar.

Entre las circunstancias que serán objeto de valoración destacan:

Familias monomarentales o monoparentales .

. Mujeres víctimas de violencia de género u otras formas de violencia contra la mujer.

u otras formas de violencia contra la mujer. Personas con discapacidad .

. Personas en riesgo de exclusión social .

. Solicitantes de asilo o personas refugiadas .

. Familias con responsabilidades de cuidado de personas dependientes.

Asimismo, para valorar la situación económica se tendrán en cuenta los ingresos de la unidad familiar correspondientes a los tres últimos meses, incluyendo nóminas, prestaciones, pensiones y otros ingresos acreditables.

Documentación necesaria

Las personas interesadas deberán aportar, entre otra documentación:

DNI, NIE o pasaporte de todos los miembros de la unidad familiar.

de todos los miembros de la unidad familiar. Libro de familia o documentación equivalente.

o documentación equivalente. Certificado colectivo de empadronamiento actualizado .

. Documentación acreditativa de la situación alegada en la solicitud.

En función de cada caso, podrá requerirse además acreditación de discapacidad, condición de víctima de violencia de género, situación de dependencia o documentación relativa a protección internacional.

Objetivo del programa

El programa Concilia-Extremadura pretende facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, especialmente en familias con mayores necesidades de apoyo social, reforzando al mismo tiempo la atención a menores y personas dependientes mediante servicios de cuidado y actividades de ocio y tiempo libre.

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Toda la información y documentación necesaria podrá consultarse a través de los ayuntamientos pedáneos participantes y del Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badajoz.