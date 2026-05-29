La portada de la Feria de San Juan de Badajoz ya toma forma: contrarreloj para que Puerta de Palmas vuelva a brillar el 19 de junio

La Feria de San Juan de Badajoz todavía no ha comenzado oficialmente, pero el recinto ferial ya empieza a respirar ambiente festivo. Desde el pasado 19 de mayo, operarios de Grupo Ximénez trabajan en el montaje de la emblemática portada de la feria, una recreación luminosa de la Puerta de Palmas que volverá a convertirse este 2026 en una de las imágenes más fotografiadas y reconocibles de las fiestas pacenses.

Aunque el alumbrado oficial no tendrá lugar hasta el próximo 19 de junio, los trabajos comenzaron con un mes de antelación debido a la complejidad técnica y logística que requiere levantar una estructura de cerca de 50 metros de ancho y 22 metros de altura compuesta por unas 250 piezas.

Un trabajo con mucha previsión

"Está todo muy planificado, muy medido en tiempo para que se pueda hacer y que todos los posibles contratiempos estén contemplados", explica Francisco Jaén, jefe de Operaciones de Grupo Ximénez. "El día 19 de junio se enciende la Feria de Badajoz y tiene que estar todo perfecto".

La meteorología también condiciona el calendario. "Había una previsión cambiante de lluvias y viento y eso puede obligar a paralizar ciertos trabajos, sobre todo el pintado", señala Jaén, que insiste en que la prioridad es garantizar que la portada llegue en perfectas condiciones al encendido.

Dos operarios de Grupo Ximénez trabajan en la instalación de la portada de la Feria de San Juan de Badajoz. / J. H.

Muchos trabajos previos

Antes de que miles de bombillas iluminen el recinto ferial, el montaje pasa por varias fases técnicas y de revisión. "Una semana antes del encendido tiene que estar todo probado, mirado y revisado. Nosotros hacemos nuestras pruebas técnicas y luego otra junto al Ayuntamiento", explica.

En estos momentos, los trabajos avanzan entre estructuras metálicas, pintura, repasos y sustitución de bombillas. "Tenemos unos diez días para terminar de montar la portada y luego toca pintar, revisar y dejar todo perfecto, como no puede ser de otra manera", añade.

Uno de los símbolos de la feria

La portada de la Feria de San Juan se ha convertido ya en uno de los grandes símbolos visuales de la ciudad. Desde hace ocho años, la recreación de la Puerta de Palmas preside el acceso al recinto ferial y, por el momento, no parece haber intención de cambiarla.

"Esta portada tiene una vinculación estructural y arquitectónica con la ciudad. Lo importante es que cada ciudadano sienta como suya esa portada", destaca Jaén. "En Badajoz pasa lo mismo que en Córdoba con la Mezquita: ¿qué puede representar mejor a la ciudad que esto?".

22 años levantando la portada pacense

El encargado de estructura de Grupo Ximénez, Juan José Gómez, conoce cada pieza prácticamente de memoria. Lleva más de dos décadas montando portadas por toda España y reconoce que la de Badajoz tiene un significado especial. "Estamos montando la gran puerta de la feria, la recreación de Puerta de Palmas, que es un emblema muy importante para los pacenses", explica mientras coordina el ensamblaje de los módulos.

El encargado de estructura de Grupo Ximénez, Juan José Gómez, en el recinto ferial de Badajoz. / J. H.

"El montaje requiere mucho mantenimiento. Hay que pintarla todos los años, repasarla, cambiar bombillas y arreglar pequeños golpes inevitables del transporte y almacenamiento", detalla. Las piezas llegan al recinto ferial en tráiler desde el almacén donde permanecen guardadas el resto del año. "Empezamos trayendo todo el material con un tráiler, una grúa y un camión pluma. Aquí se va repasando, pintando y montando pieza por pieza", explica Gómez.

Actualmente trabajan sobre el terreno seis personas de manera fija, aunque el dispositivo completo puede superar las 30 durante las fases de mayor actividad cuando se instalen también los adornos lumínicos en todo el recinto. "Aquí somos un equipo desde la dirección hasta el último peón. Todos sentimos esta feria como algo especial", asegura Francisco Jaén.

Un operario de Grupo Ximénez trabaja en la instalación eléctrica del recinto ferial de Badajoz. / J. H.

Trabajos solapados durante el año

El montaje de la portada supone además una carrera continua para una empresa que enlaza campañas durante prácticamente todo el año. "Terminamos Navidad y se solapa con Carnaval, luego llegan las ferias y fiestas patronales. Estamos siempre con las luces a cuestas", comenta entre risas Jaén.

Pese al ritmo frenético, tanto él como Juan José Gómez coinciden en destacar el cariño con el que trabajan en la capital pacense. "Nos encanta Badajoz. Tiene una feria para disfrutarla", afirma Gómez. "Si estamos aquí es porque nos encanta nuestro trabajo y le ponemos mucha dedicación y mucho cariño".

Mientras tanto, la gran Puerta de Palmas luminosa ya empieza a elevarse sobre el recinto ferial. Una cuenta atrás silenciosa que recuerda que, aunque falten semanas para el chupinazo, la Feria de San Juan ya ha comenzado a construirse.