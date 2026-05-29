Reabre en Badajoz Puerta Pilar tras un mes y medio cerrada por la caída de una bola ornamental

Puerta Pilar ha reabierto al paso peatonal después de permanecer cerrada durante aproximadamente un mes y medio por motivos de seguridad, tras la caída de una de las bolas ornamentales que coronan el monumento. El cierre se decretó de forma preventiva en Badajoz después de que la esfera central se desprendiera durante la madrugada y cayera a escasos metros de varios viandantes.

La reapertura llega una vez realizadas las comprobaciones y trabajos necesarios para garantizar la seguridad en la zona. El incidente obligó al Ayuntamiento de Badajoz a restringir el tránsito por este enclave histórico, uno de los lugares más reconocibles del centro de la ciudad.

Cierre por precaución

La caída de la pieza puso en alerta al entorno de Puerta Pilar, ya que el impacto dejó daños visibles en el pavimento y generó preocupación entre los vecinos y personas que se encontraban en la zona. Según relataron entonces algunos testigos, la bola llegó a rodar tras desprenderse del monumento.

"Se veían los destrozos y cómo la bola había rodado incluso", explicó Jesús Gumiel, una de las personas que presenciaron las consecuencias del suceso.

Otros testigos apuntaron desde el primer momento a un posible origen vandálico. "Decían que alguien la había tirado desde arriba y habían visto cómo bajaban por la parte trasera del monumento unos chavales que salían corriendo", señalaron.

Tras el desprendimiento, el ayuntamiento actuó en la zona y ordenó el cierre del paso como medida preventiva. Fuentes municipales indicaron entonces que "el servicio de mantenimiento de fortificaciones ha realizado las comprobaciones y se ha procedido al cierre del paso por precaución".

Durante la revisión, los técnicos detectaron además que otra de las bolas que permanecían en el monumento podía presentar riesgo. "Se ha detectado que una de las bolas restantes, previsiblemente, ha sido movida y se procederá a su fijación", explicaron las mismas fuentes.

Un precedente en 2017

El episodio recordó a lo ocurrido en 2017, cuando varios jóvenes desprendieron parte de la cornisa de Puerta Pilar y también una de las bolas ornamentales que coronan la estructura. En esta ocasión, el consistorio apuntó igualmente a un posible acto vandálico, siempre según los testimonios recabados tras la caída.

Con la reapertura, Badajoz recupera el tránsito por Puerta Pilar después de varias semanas de cierre preventivo, una medida adoptada para evitar riesgos mientras se aseguraban los elementos ornamentales del monumento.