Así ha sido la primera retreta militar en el Parque de los Sitios de Badajoz por el Día de las Fuerzas Armadas

El calor se ha notado, pero la curiosidad ha podido más. Vecinos, familias y curiosos han esperado en el entorno del Corredor Verde para ver pasar a las secciones de época, escuchar los tambores y seguir de cerca una retreta militar que ha llevado hasta el Parque de los Sitios uno de los actos más visibles del Día de las Fuerzas Armadas en Badajoz. La ciudad se ha sumado estos días a la programación nacional con varios actos abiertos al público, organizados por la Brigada Extremadura XI, junto con la Base Aérea de Talavera la Real y el Ala 23.

La celebración se enmarca en el Real Decreto 530/1987, que regula cada año el Día de las Fuerzas Armadas como una jornada de encuentro entre ciudadanos, militares y civiles. La idea es acercar los ejércitos a la sociedad, mostrar su trabajo diario y reforzar ese vínculo con la población a la que sirven.

Dos secciones de época

Uno de los momentos más visibles de la programación ha llegado con la retreta militar, que ha recorrido el entorno del Parque del Corredor Verde y ha terminado con un Arriado de Bandera en el Parque de los Sitios. Han participado dos secciones de época de los regimientos Saboya y Castilla, además de una banda de pífanos y tambores de La Albuera.

Avelino Mesa, de la brigada de Infantería Mecanizada ha explicado que el recorrido ha arrancado en el Parque de la Legión, en la zona del Salto del Caballo, con una sección Álvaro de Sande formada por unos 25 o 30 hombres. Desde allí han avanzado a paso ordinario por el Corredor Verde, escoltados por otra sección de época del Castilla 16.

La retreta militar era el toque que antiguamente avisaba a los soldados de que debían regresar a los cuarteles al caer la tarde. "Hoy en día eso ya se ha perdido, pero nosotros lo seguimos tocando en todas las unidades", ha explicado Mesa.

Avelino Mesa, de la brigada de Infantería Mecanizada. / Rebeca Porras

En el acto han participado entre 80 y 90 militares, además del personal encargado de la organización, el sonido, el protocolo y el montaje. Para él, esta retreta ha tenido un valor especial por el lugar elegido. "En este parque es la primera vez. Se ha decidido hacerlo aquí porque el sitio es muy chulo, con la muralla y el entorno", ha señalado.

Entre el público, Teresa Bautista, una vecina de Olivenza que ha acudido para ver participar a su hijo Manuel Joaquín, militar desde hace solo un año y destinado en Bótoa. "Imagínate. Con una emoción enorme, porque es la primera vez que desfila aquí", ha dicho al hablar de lo que suponía verlo en el acto.

Teresa Bautista, en el parque de Los Sitios. / Rebeca Porras

También han acudido esta tarde integrantes de la banda de pífanos y tambores de La Albuera. Almudena Blanco y el joven Ángel Cuenda forman parte del grupo. Ella con el pífano y él con el tambor. "Es un acto muy bonito, pero mi hijo se ha roto el brazo y no hemos podido participar", ha explicado.

Almudena Blanco y su hijo Ángel Cuenda esperan la retreta militar. / Rebeca Porras

Vehículos militares, familias y bandera

El grueso de las actividades se concentra este fin de semana con una exposición estática en la explanada cercana al edificio Ibercaja Siglo XXI. Allí, los ciudadanos pueden conocer de cerca los medios y vehículos militares de la Brigada Extremadura XI, la Base Aérea de Talavera la Real, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Según Mesa, aunque la retreta ha sido uno de los actos más vistosos, la muestra de material ha sido probablemente la más atractiva para las familias. "Van los niños pequeños, las familias, la gente mayor también tiene curiosidad por ver los vehículos, que son muy modernos", ha comentado.

Los actos complementarios terminan este domingo 31 de mayo a las 11.00 horas con un Homenaje a la Bandera en la Plaza de España de Badajoz. El acto incluye un solemne Izado de Bandera y cuenta con la participación de la Brigada Extremadura XI, la Base Aérea de Talavera la Real, la Comandancia de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

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Uno de los momentos durante la retreta militar. / Jesús G. Hinchado

Con esta programación, Badajoz se ha sumado al espíritu del Día de las Fuerzas Armadas. Una celebración pensada para que la ciudadanía mire de cerca a sus ejércitos, no como algo lejano, sino como parte de la sociedad.