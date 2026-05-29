Significativo ajuste en los Premios Ciudad de Badajoz: se fallarán y entregarán en la misma gala

El concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, tenía muchas ganas de hacerlo, pero no era una tarea fácil. No lo ha sido, porque había que reorganizar las bases de la convocatoria. Por fin ha conseguido ajustar los Premios Ciudad de Badajoz como él quería y como muchos proponían: se fallarán y se entregarán la misma noche, durante la única y gran gala que se organizará a finales de octubre.

Hasta ahora, los fallos de estos premios (el más longevo alcanza su 45 edición) se daban a conocer en una gala con público en la que el jurado daba a conocer su decisión y se comunicaba a los galardonados por teléfono. Lo más probable es que ninguno se encontrase en la gala, salvo casualidad. En alguna ocasión puede que estuviesen en la sala, si eran de Badajoz y habían concurrido al certamen. Se han dado muchos casos de que no cogían el teléfono y el público se quedaba sin conocer su impresión o la llamada era algo inoportuna. Con esta forma de proceder, había que organizar con posterioridad otro acto para la entrega de los premios, ya con menos repercusión.

Lo que ha hecho la concejalía es que ambos actos coincidan, de manera que la noche en la que se dan a conocer los fallos de los jurados, estará presente un número reducido de finalistas de cada premio, que sabrán que han llegado a la final con sus obras, pero desconocen quién es el ganador. Lo sabrán esa misma noche por boca del presidente del jurado y allí mismo recogerán el premio y podrán dirigirse al público, de viva voz y de cuerpo presente.

Casablanca ha dado a conocer este viernes esta modificación en la organización de estos premios que, en su opinión, "son los más importantes de la cultura en el ámbito regional", por cómo se desarrollan, por la dotación económica y por el reconocimiento que han logrado labrarse a lo largo de los años. Algunas de las disciplinas consiguen medio millar de obras.

Siete disciplinas

El concejal ha detallado las fechas de presentación y las dotaciones de cada uno de los premios convocados, cuyas bases ya están publicadas.

El de Música alcanza su séptima edición. Las obras se tienen que presentar antes del 15 de agosto a las 23.59 horas. Existe un primer premio de 4.000 euros y un segundo de 2.000. La partitura tendrá que ser una pieza musical para bandas, pues la ganadora será interpretada por la Banda Municipal de Música de Badajoz. A partir del 4 de octubre se conocerán los cuatro finalistas, que serán los que asistan a la gala de entrega de premios.

El de Fotografía lleva 13 ediciones. También la fecha máxima de entrega de obras será el 15 de agosto. El jurado seleccionará un máximo de 15 obras (se envían en formato digital), que deben presentarse en el Museo Luis de Morales, de las que resultarán las 6 finalistas. Hay tres premios establecidos de 5.000, 2.500 y 1.500 euros.

El premio de Pintura llega a su 19 edición. Está dotado con tres premios de 5.000, 4.000 y 3.000 euros. También se seleccionarán 6 obras.

El Premio de Escultura llega a la edición 20 con un único premio dotado con 9.500 euros.

El de Periodismo se ha celebrado en 23 ediciones e incluye dos premios, de 4.000 y 2.000 euros. Los artículos se pueden presentar hasta el 7 de septiembre

El de Novela es el mejor dotado. Alcanza la 30 edición y establece un único premio de 18.000 euros. Se seleccionarán hasta 6 obras finalistas.

El de Poesía es el que más ediciones acumula, 45. Como el de novela, las obras se pueden presentar hasta el 30 de junio. El poemario ganador obtendrá 9.000 euros y se publicará, como la novela premiada.

Los premios se fallarán y entregarán en la gala que se celebrará el 23 de octubre en el Espacio Cultural Santa Catalina.