Teresa Muñoz, de Novelda (Badajoz), se salva de morir ahogada en Isla Cristina: "No tenía fuerzas para salir"

Teresa Muñoz Triviño, vecina de Novelda (Badajoz), aún se emociona cada vez que recuerda lo ocurrido el pasado domingo en la playa de La Gaviota, en Isla Cristina (Huelva). Lo que empezó como un baño entre amigas durante una escapada de fin de semana terminó convirtiéndose en una situación límite. "Casi no lo cuento", reconoce todavía afectada.

Teresa, de 43 años, había viajado con tres amigas para pasar unos días en la costa onubense. El sábado disfrutaron de la playa sin problemas, aunque ya notaron que el mar no estaba como otras veces. "Las olas no iban como siempre, venían por la izquierda y por la derecha, y la playa tampoco estaba igual", explica. Aun así, nada les hizo pensar que al día siguiente estarían a punto de perder la vida.

El domingo, Teresa y su amiga Prisca decidieron entrar al agua. Según relata, no había bandera que indicara el estado del mar ni socorrista en la zona. "Yo ya, como no vea una bandera verde, no vuelvo a entrar", afirma. Ambas se metieron para jugar con las olas, como habían hecho otras veces, sin imaginar que en cuestión de minutos la corriente las arrastraría mar adentro.

"En diez minutos"

"Estábamos mirando al horizonte, no hacia la orilla", recuerda Teresa. Cuando se dieron cuenta, habían dejado de hacer pie y se encontraban a una distancia que calculan de unos cien metros de la playa. Intentaron regresar, primero hacia la orilla y después de lado, en paralelo, como se recomienda en caso de corriente. Pero no avanzaban. "Era como estar en una cinta de correr. Nadabas y parecía que no te movías, y encima el mar te llevaba hacia atrás", describe.

La situación empeoró en cuestión de 10 minutos. Las olas les rompían encima y empezaron a tragar agua. Teresa llegó a un punto en el que ya no podía más. "Le dije a mi amiga: no puedo más, estoy cansada, estoy agotada". Prisca tomó entonces una decisión difícil. Continuó nadando para intentar llegar a la orilla y pedir ayuda. "Ella salió diciendo: mi amiga, mi amiga, mi amiga. Era lo único que le salía", cuenta Teresa.

Prisca se sintió culpable por haberla dejado atrás, aunque Teresa insiste en que hizo lo único que podía hacer. "Si se hubiera quedado conmigo, nos podía haber pasado algo peor. Ella salió para pedir auxilio y eso también me salvó", señala.

Una tabla infantil

Mientras Teresa seguía en el agua, cada vez con menos fuerzas, ambas comenzaron a pedir socorro y a levantar los brazos. En la playa, algunas personas pensaron al principio que estaban jugando. Pero dos chicos que acababan de llegar con su grupo se dieron cuenta de que algo no iba bien. "Uno observó que nos estábamos ahogando porque levantábamos la mano y pedíamos socorro", relata.

Los jóvenes consiguieron una tabla infantil y se metieron al agua para rescatarla. Uno de ellos se acercó, pero le pidió que no se agarrara a él. "Me decía: a mí no, a mí no, agárrate a la tabla". Teresa obedeció como pudo. "Yo ya no tenía ni fuerza. Si esos chicos no llegan a estar, no sé si estaría aquí contándolo", asegura.

"Si hubiera visto una bandera amarilla, no habría entrado en el mar"

La vecina de Novelda denuncia que la playa no contaba con señalización visible sobre el estado del mar ni con servicio de socorrismo activo en ese momento. Según le indicaron después, los socorristas no comienzan hasta finales de junio, cuando terminan las clases. "No es normal que a partir de Semana Santa no tengamos playas con bandera. Aunque no haya socorrista, al menos una bandera que te indique cómo está la mar", reclama.

Teresa insiste en que una simple bandera amarilla habría bastado para que no entrasen al agua. "Con una bandera amarilla ya no hubiésemos entrado", afirma.

El susto fue aún mayor cuando, ya fuera del agua, les contaron que apenas dos días antes había fallecido un hombre en esa misma playa tras intentar rescatar a otra persona en una situación de peligro. "Nosotras no lo sabíamos", lamenta.

Teresa apunta a los cambios recientes en la zona tras los temporales del invierno. Según explica, se habían movido miles de metros cúbicos de arena para recuperar la zona después de que el mar llegara incluso a los chiringuitos. "Nosotras no entendíamos ni sabíamos nada de eso", reconoce.

"Me han salvado la vida"

Días después, Teresa aún revive la angustia de aquellos minutos: "Cada vez que lo recuerdo sigo emocionándome. Pasé mucho miedo y mucha angustia", confiesa. También piensa en su hijo, de 10 años, que no viajó en esta ocasión. "Un niño no sé si hubiese aguantado esa situación. Si nosotras no tuvimos fuerza para salir, un niño tampoco la habría tenido", reflexiona.

La experiencia la ha llevado a lanzar un mensaje de prudencia a quienes acuden a la playa, especialmente en fechas de buen tiempo en las que todavía no hay servicio completo de vigilancia. "Aunque sepas nadar, el mar es muy traicionero", advierte.

Por encima de todo, Teresa quiere que su testimonio sirva como agradecimiento público a los dos jóvenes que entraron a rescatarla. "Les quiero dar las gracias porque me han salvado la vida. Se las di y se las seguiré dando siempre", afirma.

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Teresa Muñoz, a la derecha, junto a dos de sus amigas durante su escapada a la playa de Huelva. / Cedida

Su amiga Prisca también considera que aquellos chicos las salvaron a las dos. "No solo la salvaron a ella, a mí también me salvaron".