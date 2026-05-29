La Diputación de Badajoz invita a observar Venus desde La Cocosa

Venus, el segundo planeta más cercano al sol, podrá observarse desde la finca La Cacosa. La actividad, organizada por la Diputación de Badajoz, contará con un aforo de 50 inscripciones que se podrán solicitar a partir del próximo lunes 1 de junio y que incluye transporte totalmente gratuito. Las personas participantes podrán observar algunas características del "lucero del alba" además de diferentes cuerpos celestes visibles desde la parcela mediante telescopios y sistemas de proyección en pantalla.

Badajoz es uno de los puntos del país con mejor visibilidad astronómica. Esto se debe, principalmente, a la gran cantidad de zonas rurales. Durante la actividad se realizarán charlas informativas sobre la importancia de proteger el cielo nocturno y conservar este patrimonio cósmico, con el objetivo de concienciar a los asistentes sobre los efectos negativos de la contaminación lumínica.

Centro de Promoción y Protección del Cielo

La observación tendrá lugar el 5 de junio a las 22.15 horas y forma parte del programa anual 2026-2027 del Centro de Promoción y Protección del Cielo (CPPC), un proyecto estratégico impulsado por el Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz. El centro se ha convertido en referente astro turístico gracias a reconocimientos como el de calidad astronómica procedente de la Fundación Starlight, una entidad internacional que se encarga de promover la protección al cielo nocturno mediante certificaciones de calidad y que ha reconocido a la región como "una zona con escasa contaminación lumínica, buena climatología y excelentes condiciones para observar el cielo".

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El programa continuará con la visualización del eclipse solar el 12 de agosto o la Star Party el 12 de septiembre, actividades que el año pasado contaron con una gran acogida por parte del público y que se han consolidado como algunas de las propuestas más destacadas del calendario astronómico pacense.