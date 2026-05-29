Este viernes empieza a subir el nivel del Guadiana en Badajoz, ¿por qué?

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) acaba de informar de que este viernes se va a proceder al cierre de las compuertas del azud de La Granadilla, que se encontraban abiertas con motivo de los trabajos de mejora de la continuidad fluvial en dicho azud.

Según explica, esta maniobra no tiene incidencia en el caudal circulante, pero sí en el nivel del agua del tramo urbano del río Guadiana a su paso por Badajoz, que recuperará paulatinamente su aspecto habitual. La elevación de la cota permitirá el uso de la toma de riego del Ayuntamiento de Badajoz para mantener los jardines de los párques de las márgenes del río.

Esta actuación en el azud está dentro del proyecto de mejora de la continuidad fluvial del Guadiana a su paso por Badajoz para facilitar la movilidad de los sedimentos y lodos acumulados en el vaso del azud. La mejora en el transporte de sedimentos contribuirá también a reducir la presencia de la especie exótica invasora del nenúfar mejicano, aguas arriba del obstáculo.

Asimismo, la Confederación también ha informado de que el lunes 1 de junio procederá a abrir la compuerta del azud de La Pesquera (detrás de la Fábrica de la Luz) para continuar con las actuaciones de control de la planta maniobra. El organismo responsable de la cuenca asegura que esta maniobra no tendrá incidencia en el tramo urbano del río, pero sí aguas arriba, donde evitará los vertidos sobre el azud.

Charla divulgativa

Por otro lado, la Confederación recuerda que el próximo martes 2 de junio, en las instalaciones del Club Piragüismo Badajoz tendrá lugar una charla divulgativa sobre estos trabajos desarrollados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para la ejecución de los fondos Next Generation EU.

Se presentarán los objetivos y las actuaciones que el organismo de cuenca está llevando a cabo para su consecución y se abordará la problemática de las especies exóticas invasoras presentes en la cuenca del Guadiana. Será a las 16.30 horas. La inscripción previa es gratuita y obligatoria en https://www.chguadiana.es/node/12164