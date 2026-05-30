20 años de transformación: el impulso empresarial

Han pasado veinte años desde que este periódico comenzó a contar, día a día, la vida de nuestro entorno. Dos décadas no son solo una cifra: son una sucesión de esfuerzos, de transformaciones silenciosas y de momentos que han ido dibujando el Badajoz que hoy conocemos. Y en este tiempo, el tejido empresarial ha sido, sin duda, uno de los grandes protagonistas de ese relato colectivo.

Desde la Cámara de Comercio de Badajoz hemos sido testigos directos de una evolución que merece ser reconocida con honestidad y perspectiva. Hace veinte años, hablar de internacionalización, digitalización o innovación en muchas de nuestras empresas sonaba a horizonte lejano. Hoy, es una realidad cada vez más extendida, aunque aún en construcción.

Badajoz ha recorrido un camino complejo, como tantas provincias del interior, pero también profundamente fértil. Hemos visto cómo pequeñas empresas familiares han sabido adaptarse a nuevos mercados, cómo sectores tradicionales han incorporado tecnología para sobrevivir y crecer, y cómo nuevas generaciones de emprendedores han decidido apostar por quedarse, por crear aquí, por construir futuro sin necesidad de marcharse.

En este tiempo, la Cámara ha reforzado su presencia territorial de manera decisiva, conscientes de que el desarrollo no puede concentrarse en un solo punto. Hoy contamos con 14 delegaciones y 9 viveros de empresas distribuidos por todo el territorio provincial, una red que no solo acerca servicios, sino que también genera oportunidades donde antes había distancia. Este esfuerzo descentralizador ha sido clave para sostener el dinamismo empresarial en comarcas muy diversas, cada una con sus propias fortalezas y desafíos.

Pero si hay algo que define estos veinte años es la capacidad de Badajoz para avanzar incluso en los momentos más difíciles, apoyándose en el talento, el esfuerzo y la iniciativa de su gente. En ese recorrido, la innovación se ha convertido en una pieza esencial. Este año viviremos un hito especialmente significativo con la apertura de la incubadora de alta tecnología Inquore, un proyecto llamado a convertirse en referencia para el impulso de iniciativas empresariales basadas en el conocimiento, la tecnología y la sostenibilidad. No es solo una infraestructura, es una declaración de intenciones sobre el tipo de economía que queremos consolidar.

Sería ingenuo, sin embargo, dibujar este recorrido sin matices. Quedan retos importantes: la mejora de las infraestructuras, la necesidad de atraer y retener talento joven, la internacionalización de más empresas y la reducción de brechas territoriales que aún persisten. Pero, precisamente por eso, el balance de estos veinte años no debe ser complaciente, sino esperanzado. Porque hoy partimos de una base mucho más sólida que la de hace dos décadas.

Hay algo que ha cambiado de forma profunda: la autoestima empresarial de la provincia. Cada vez son más quienes creen que desde Badajoz se puede competir, innovar y liderar. Esa confianza, que no es retórica sino experiencia acumulada, es probablemente uno de los activos más valiosos que hemos construido colectivamente.

También ha cambiado la forma en la que nos relacionamos entre instituciones, empresas y sociedad. La colaboración público-privada ha dejado de ser un concepto teórico para convertirse en una herramienta real de transformación. Y en ese ecosistema, medios como La Crónica de Badajoz han desempeñado un papel fundamental, no solo informando, sino también ayudando a comprender los cambios, a darles contexto y a poner rostro humano a la economía de la provincia.

Mirar estos veinte años en perspectiva es, en el fondo, reconocer que el progreso no es lineal ni inmediato, pero sí constante cuando existe compromiso. Badajoz ha avanzado, ha aprendido y se ha adaptado. Y lo ha hecho sin perder su identidad, algo especialmente valioso en tiempos de cambios acelerados.

El futuro no está escrito, pero sí está en marcha. Y si algo hemos aprendido en estas dos décadas es que el tejido empresarial de esta provincia tiene una capacidad enorme para reinventarse, para resistir y para crecer incluso en escenarios complejos.

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Hoy, desde la responsabilidad institucional y desde la experiencia acumulada, podemos afirmar con serenidad que el camino recorrido merece ser celebrado, pero también que el mejor capítulo aún está por escribirse. Y lo haremos, como siempre, juntos.