Rincón italiano junto a la Catedral
El antiguo local de Los Valencianos en la plaza de España vuelve a servir helados: Primitivus Gelato llega a Costello
La firma amplía su presencia con una vitrina de seis sabores artesanos
El bar incorpora esta propuesta dulce a su oferta de copas y eventos
El sabor italiano de Primitivus Gelato gana terreno en Badajoz. La conocida heladería de la calle Francisco Pizarro, que abrió sus puertas en septiembre y reanudó su actividad en marzo tras un parón en invierno, ha dado ahora un nuevo paso con su llegada a la plaza de España.
La firma ha anunciado en sus redes sociales lo que considera un "notición" para la ciudad: sus helados también pueden encontrarse desde hace unas dos semanas en Costello, un bar de copas y eventos situado en un local con historia para los más golosos, ya que años atrás acogió la famosa heladería de Los Valencianos.
Seis sabores en pleno centro
La propuesta llega en formato reducido, con una vitrina de seis sabores de helados artesanos italianos en Badajoz. En Costello se pueden probar caramelo salado, cheesecake, mascarpone, pistacho, chocolate Primitivus y maracuyá con mango.
Amanda Caldera Márquez, encargada del establecimiento, explica que la idea surgió tras hablar con Claudio, responsable de Primitivus Gelato. "Le pareció bien la idea y la puso", señala.
La respuesta del público, asegura, está siendo positiva. "La gente dice: 'Ah, son los helados de Primitivus de ahí abajo'. Entonces se empieza a correr la voz", cuenta. Aunque la oferta es más limitada que en la heladería original, la acogida está siendo buena: "No podemos traer todo lo que tienen ellos, pero lo están demandando bastante bien", añade.
En Costello se sirve una única tarrina pequeña, de un sabor, con un precio de 4.20 euros. La particularidad es que los helados se ofrecen durante todo el horario de apertura del local. "Los helados están aquí como unas copas más. Si quieres un helado a las dos de la mañana, se sirve a las dos de la mañana", asegura Caldera.
Una apuesta para vecinos y visitantes
La llegada de Primitivus Gelato a la plaza de España refuerza la oferta del centro, especialmente en una zona con tránsito de vecinos, turistas y excursiones. Desde Costello destacan que muchos visitantes preguntan por la heladería original cuando pasan por la zona, pero no siempre se orientan bien por las calles del casco histórico. "Muchas excursiones preguntaban por helados y nosotros les decíamos que aquí abajo tenían Primitivus, pero la gente que no conoce Badajoz se lía con las calles", explica la encargada. Con esta nueva vitrina, el local puede ofrecer directamente una opción dulce a quienes se paran en la plaza.
Costello, que lleva un año abierto como bar de copas y eventos, incorpora así un nuevo atractivo a su propuesta. Además, lo hace en un espacio con un guiño al pasado heladero de la ciudad. "Hace muchos años estaban en este local Los Valencianos", recuerda Amanda Caldera.
La colaboración permite a Primitivus Gelato ampliar su presencia en Badajoz y acercar sus sabores a uno de los puntos más céntricos de la ciudad, mientras Costello suma una oferta diferente para el verano: helado artesanal a cualquier hora, incluso de madrugada.
- Otro detenido en Badajoz perteneciente a uno de los clanes enfrentados tras escucharse detonaciones en Tres Arroyos
- Badajoz se prepara para el Día de las Fuerzas Armadas con una retreta militar, el izado de bandera y exposición de vehículos
- Una persona fallecida y otra herida grave en un accidente en la carretera de Campomayor en Badajoz
- A pie de calle | Las Vaguadas, el barrio residencial más exclusivo de Badajoz
- Teresa Muñoz, de Novelda (Badajoz), se salva de morir ahogada en Isla Cristina: 'No tenía fuerzas para salir
- Dos detenidos en Badajoz por conducción temeraria y resistencia tras una persecución por las calles del centro
- Dos detenidos en una operación antidroga en Higuera de Vargas en Badajoz
- Taberna Terrón de Badajoz, premiado como el mejor bar de Extremadura