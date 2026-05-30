Aplazado al domingo el parque acuático y la fiesta de la espuma de Valdepasillas en Badajoz

La Asociación de Vecinos de Valdepasillas ha anunciado el aplazamiento de la actividad de parque acuático infantil y fiesta de la espuma prevista inicialmente para este sábado 30 de mayo dentro del programa de las fiestas de Valdepasillas en Badajoz.

Según ha comunicado la organización, la actividad se pospone "por motivos ajenos a la asociación" y se celebrará finalmente mañana domingo 31 de mayo, manteniendo las mismas horas anunciadas. Desde la organización han pedido disculpas por las molestias que este cambio pueda ocasionar a las familias y asistentes.

La cita, pensada especialmente para los más pequeños, estaba incluida en la programación matinal del sábado y se desarrollaba en el parque Alconchel.

Programación

El aplazamiento no impide que las fiestas del barrio de Valdepasillas continúen con el resto de actividades previstas para este fin de semana. La jornada del sábado mantiene su carácter familiar y cultural con el espectáculo de payasos, circo y cuentos, programado a las 19.00 horas en el Parque de las Américas. Posteriormente, la Plaza de la Molineta acogerá una exhibición vecinal de bailes de salón y sevillanas.

El domingo 31 de mayo llegará el broche final de las fiestas con varias propuestas orientadas a la convivencia vecinal. A las 12.00 horas se celebrará el tradicional concurso de lanzamiento de huesos de aceitunas y, en paralelo, se instalará un mercado de artesanos junto a la sede vecinal.

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La programación concluirá con la celebración del Día del Vecino, una jornada de convivencia en la que se ofrecerá una degustación de cervezas y panceta a precios populares. La asociación invita a vecinos y visitantes de toda la ciudad a participar en estas actividades para seguir haciendo barrio.