Badajoz responde a la llamada de los médicos con 256 corredores por la salud

Un total de 256 corredores, entre las categorías de adultos e infantiles, se han dado cita este sábado, 30 de mayo, en el parque de la margen derecha del Guadiana de Badajoz para participar en la quinta edición de la carrera popular ‘Ven a correr con los médicos’, organizada por el Colegio de Médicos de Badajoz (icomBA).

Esta prueba, que inicialmente surgió para conmemorar el centenario de la corporación colegial, se ha consolidado en el calendario de actividades programadas debido a su buena acogida. Se trata de una propuesta que viene a reforzar el propósito del icomBA de establecer espacios de convivencia entre médicos y pacientes fuera de las consultas.

Premios en las distintas categorías

Aunque la actividad no tiene carácter competitivo, sí se establecen premios en las distintas modalidades. Así, en la categoría femenina de adultas colegiadas, se ha proclamado vencedora la Dra. María Gallego, seguida de la Dra. Ana Santos y la Dra. Ana Rodríguez.

En la misma categoría masculina, el vencedor ha sido el Dr. Víctor García, seguido del Dr. Luis Felipe da Silva, en segunda posición, y del Dr. Iván de Miguel, en tercera posición.

Por su parte, en la categoría absoluta de mujeres, la ganadora ha sido también la Dra. María Gallego, seguida de Elena Salgado, concejala de IFEBA del Ayuntamiento de Badajoz, e Inmaculada Redondo, en el tercer puesto.

Respecto a la categoría absoluta de hombres, el vencedor ha sido el Dr. Víctor García, seguido también en segunda posición por el Dr. Luis Felipe da Silva, y por David Pérez, en tercera posición.

Mención especial merecen los 56 inscritos en las categorías infantiles, que han practicado deporte en varias pruebas adaptadas a distintas franjas de edad. Todos ellos han contado con un regalo y un premio por su participación en la carrera.

Guiño infantil

Además, los más pequeños han podido disfrutar de las atracciones infantiles ofrecidas por el icomBA en el evento, mientras que los adultos, médicos y pacientes, han podido departir en un ambiente lúdico y deportivo.

En la prueba ha participado también un grupo de médicos MIR que portaban un cartel reivindicativo en el que trasladaban la preocupación por el alto número de suicidios en el colectivo de médicos residentes.

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Pedr Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, junto a otros participantes en la carrera. / Cedida

Con el lema ‘Curar no debería costar vida’, este grupo de médicos pedía “no más suicidios en médicos residentes”, ya que afirman que el riesgo de suicidio en médicos MIR es un 50% mayor en médicos y un 120% mayor en médicas frente a la población general.