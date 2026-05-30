"Lo que importa es el amor": familias LGTBI de Badajoz reivindican la normalidad de sus hogares en Los Palomos Kids

Luis tiene tres años y este sábado ha participado junto a sus padres, Jose y David, en el encuentro de familias LGTBI de Los Palomos Kids. Es el segundo año que acuden a esta actividad, celebrada en el Hospital Centro Vivo de Badajoz, y lo hacen para compartir un rato con otras familias diversas. Sus padres explican que el niño tiene totalmente normalizado crecer con dos papás. "Es lo que ha vivido", señalan. También aseguran que su entorno familiar y escolar lo ha vivido siempre con "naturalidad".

En total, se han inscrito siete familias, aunque la organización calcula que la participación aumentará a lo largo de la tarde con el cuentacuentos y el concierto programados. La jornada ha combinado juegos, dinámicas, talleres artísticos y conversación entre adultos, con el objetivo de que los menores convivan con otras familias parecidas a la suya y de que las madres y padres puedan compartir sus inquietudes y experiencias.

La pareja asegura que hasta ahora no han recibido comentarios negativos sobre su modelo de familia y que la respuesta ha sido siempre positiva. Aun así, admiten que el clima social y político les genera cierta preocupación: "El miedo del mañana", dicen, aunque confían en que el respeto y la voluntad de normalizar sigan abriendo camino.

Jose y David participan en el taller con su hijo Luis. / Diego Rubio Paredes

Para ellos, el taller sirve para que Luis vea que hay más niños como él y más familias como la suya. "Simplemente es una actividad más dentro de su entorno", señalan.

"Yo tengo más suerte porque tengo dos mamás"

También Paloma Sánchez ha acudido con Martín, de seis años, y su expareja, Mariló Valsera. Para ellas, estas actividades son importantes porque permiten que el niño conozca otras realidades familiares similares a la suya y pueda disfrutar de propuestas que no siempre están presentes en la vida cotidiana. Martín, explican, ha crecido desde el principio con dos madres y lo tiene completamente integrado. En el colegio lo saben sus compañeros y también el entorno familiar.

Paloma cree que, en algunos momentos, su hijo incluso lo vive como algo positivo: "Yo tengo más suerte porque tengo dos mamás", ha llegado a pensar. Para Paloma, también es importante que los niños puedan quedarse con ese lado bueno de las cosas y entender que su familia no es mejor ni peor, sino la suya. Al final, resume, "lo que cuenta es el amor, el cuidado y la seguridad que reciben los hijos en casa". Por eso las familias participantes insisten en la necesidad de visibilizar la diversidad desde edades tempranas.

Mariló Valsera y Paloma Sánchez, con su hijo Martín en el Hospital Centro Vivo. / Diego Rubio Paredes

Pilar Alonso, que ha participado con su hijo Edric, de ocho años, comparte esa idea. Participa habitualmente en actividades del colectivo y también en otras propuestas abiertas porque considera que todas ayudan a normalizar. "Me parece una forma de abrirnos y de que todo el mundo vea que esto es una cosa normal", explica. En su caso, Edric tampoco se ha sentido diferente. En el colegio tiene compañeros con dos padres y otras niñas con dos madres. Para Pilar, la clave está en que la diversidad se vea en todos los ámbitos de la vida: en el aula, en la calle, en la familia y entre amistades.

Infancias protegidas frente al odio

La actividad está organizada por Fundación Triángulo Extremadura en el marco de Los Palomos Kids. Su presidenta, Silvia Tostado, ha explicado a este diario que el objetivo es crear espacios en los que las familias diversas puedan encontrarse y disfrutar juntas, pero también hablar de sus necesidades. "La preocupación fundamental que tenemos las familias es el bienestar de nuestras criaturas", afirma.

Tostado advierte de que el incremento de los discursos de odio afecta directamente a las infancias, "la parte más vulnerable" de las familias. Por eso, dice, estos talleres "buscan ofrecer herramientas a niños y niñas para responder a comentarios que no deberían encontrarse nunca". También permiten que las personas adultas compartan preocupaciones y puedan trasladarlas a quienes tienen responsabilidades públicas.

Silvia Tostado, presidenta de Fundación Triángulo, participa con su familia en el taller de Los Palomos Kids. / Diego Rubio Paredes

Cambio de planes

El calor ha obligado hoy a modificar parte del programa previsto. La organización ha decidido trasladar la comida y algunas actividades al hotel Ilunion Golf Badajoz, donde las familias podrán utilizar la piscina para refrescarse. "Nos vamos a adaptar a las necesidades de las criaturas más chicas", explica Tostado, aunque la programación en el Hospital Centro Vivo se mantiene por la tarde: a las 17.00 con un cuentacuentos a cargo de la drag Femurosa y a las 18.00 con el concierto de Chica Charcos.

Varias familias comparten una de las actividades del taller de Los Palomos Kids en Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Los Palomos seguirá este domingo con la carrera por la diversidad, que arrancará a las 09.00 horas en la margen derecha del río Guadiana. La cita cuenta con más de 400 personas inscritas y tendrá salidas entre las nueve y las once, con entrega de premios prevista en torno a las 13.30 horas.