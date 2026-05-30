'Cuando los instrumentos hablaban' lleva la música barroca al público familiar este domingo en Badajoz

'Cuando los instrumentos hablaban' es la propuesta del 43 Festival Ibérico de Música de Badajoz para público infantil y familiar. Este espectáculo de éxito en Portugal se estrena en España con una versión en español. La representación tendrá lugar mañana, a las 12.00 horas, en la Sala Off Cultura. Las entradas están a la venta en la taquilla y en la web de esta sala pacense.

Este espectáculo para niños curiosos y adultos divertidos es una creación de Joana Amorim -flauta travesera barroca- y Joana Bagulho -clave-, que junto con el actor F. Pedro Oliveira acercan la música barroca en su contexto histórico de forma accesible y divertida al público infantil.

A través de un viaje en el tiempo, tres personajes -un historiador de la música, Charles Burney, una flautista y una clavecinista- relatarán historias sobre la música y los músicos de los siglos XVII y XVIII desde una perspectiva lúdica. Así, los niños podrán hablar, jugar, bailar y contar historias mientras escuchan música de Bach, Telemann, Vivaldi y Couperin, entre otros compositores de esa época.

Estreno en España tras su éxito en Portugal

Las autoras han realizado una adaptación del espectáculo para ofrecer una versión en español, tras el enorme éxito obtenido en Portugal, donde se ha interpretado en importantes salas y festivales, entre ellos el Teatro Dona Maria I y el Centro Cultural de Belém, en Lisboa; la Casa da Música, en Oporto; el Festival de Música de Leiria o el Festival de Ópera de Óbidos.

Joana Amorim se formó en traverso, flauta de pico y flauta travesera en Portugal, Países Bajos y Alemania. Es fundadora del grupo Ludovice Ensemble y también toca regularmente con otros grupos de música antigua, como la Orquesta de la Casa da Música o Divino Sospiro. Además, colabora con orquestas modernas, como la Filarmonia das Beiras. Es profesora en la Escuela de Música del Conservatorio Nacional de Lisboa.

Joana Bagulho estudió piano y clave en Lisboa y ha participado en numerosos espectáculos teatrales, recitales de danza y música de cámara, tanto en el ámbito de la música antigua como en el de la música contemporánea. Es profesora adjunta en la Escuela de Música de Lisboa desde 1999.

F. Pedro Oliveira es un veterano actor portugués que ha participado en numerosos montajes y ha trabajado con importantes directores. Paralelamente a su actividad como actor, ha desarrollado una trayectoria como narrador. Ha sido, además, profesor de Expresión Teatral en varias escuelas de Primaria y Secundaria. También ha participado en películas de cine y televisión, anuncios, series y telenovelas, y ha puesto su voz a varios personajes de dibujos animados. Actualmente dirige varios grupos de teatro.

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El 43 Festival Ibérico de Música de Badajoz se celebra del 30 de mayo al 7 de junio, organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz. Cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Badajoz, la Fundación Caja Badajoz y el Consulado de Portugal en Sevilla.