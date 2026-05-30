Hasta el 15 de julio
'Pinceladas de calma', la exposición de pacientes oncológicos que podrá visitarse este lunes en Badajoz
Su inauguración tendrá lugar en Ámbito Cultural de El Corte Inglés el 1 de junio a las 12.30 horas
A veces, el arte puede convertirse en un espacio de expresión emocional, calma y creatividad, utilizando el arte como herramienta de bienestar y superación personal. Sobre esta premisa nace 'Pinceladas de calma', la exposición elaborada por pacientes oncológicos y familiares que podrá verse en Badajoz a partir de este lunes, 1 de junio.
Se trata de una muestra artística compuesta por obras realizadas por pacientes con cáncer y familiares participantes en el taller terapéutico 'Pinceladas de Calma' de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx), y que ofrecerá trabajos inspirados en elementos naturales y creativos, con obras protagonizadas por mariposas, flores, árboles, abanicos, composiciones abstractas y creaciones realizadas mediante plantillas.
Durante el desarrollo del taller, los alumnos han aprendido técnicas básicas de pintura mediante ejercicios sencillos orientados al manejo del pincel, el control del color y el dominio del agua con ambas manos, favoreciendo así la psicomotricidad fina y obteniendo resultados inmediatos y motivadores.
Esfuerzo y resiliencia
Las obras expuestas reflejan "no solo un proceso de aprendizaje artístico, sino también el esfuerzo, la resiliencia y la transformación emocional de quienes han participado en esta iniciativa", en el que, según señala AOEX, sin experiencia previa en el mundo del arte, los participantes se han atrevido a plasmar sobre el lienzo sus vivencias, miedos, esperanzas y fortaleza personal.
Guiados por la monitora Belén Caldito, los participantes han descubierto "en cada pincelada una forma de sanar, compartir emociones y dar voz a historias de vida que merecen ser escuchadas", así como "en un espacio de conexión, esperanza y acompañamiento emocional.
La exposición será inaugurada a las 12.30 horas de este lunes en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz, donde podrá visitarse hasta el próximo 15 de junio.
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