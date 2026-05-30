'Pinceladas de calma', la exposición de pacientes oncológicos que podrá visitarse este lunes en Badajoz

A veces, el arte puede convertirse en un espacio de expresión emocional, calma y creatividad, utilizando el arte como herramienta de bienestar y superación personal. Sobre esta premisa nace 'Pinceladas de calma', la exposición elaborada por pacientes oncológicos y familiares que podrá verse en Badajoz a partir de este lunes, 1 de junio.

Se trata de una muestra artística compuesta por obras realizadas por pacientes con cáncer y familiares participantes en el taller terapéutico 'Pinceladas de Calma' de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx), y que ofrecerá trabajos inspirados en elementos naturales y creativos, con obras protagonizadas por mariposas, flores, árboles, abanicos, composiciones abstractas y creaciones realizadas mediante plantillas.

Durante el desarrollo del taller, los alumnos han aprendido técnicas básicas de pintura mediante ejercicios sencillos orientados al manejo del pincel, el control del color y el dominio del agua con ambas manos, favoreciendo así la psicomotricidad fina y obteniendo resultados inmediatos y motivadores.

Esfuerzo y resiliencia

Las obras expuestas reflejan "no solo un proceso de aprendizaje artístico, sino también el esfuerzo, la resiliencia y la transformación emocional de quienes han participado en esta iniciativa", en el que, según señala AOEX, sin experiencia previa en el mundo del arte, los participantes se han atrevido a plasmar sobre el lienzo sus vivencias, miedos, esperanzas y fortaleza personal.

Guiados por la monitora Belén Caldito, los participantes han descubierto "en cada pincelada una forma de sanar, compartir emociones y dar voz a historias de vida que merecen ser escuchadas", así como "en un espacio de conexión, esperanza y acompañamiento emocional.

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La exposición será inaugurada a las 12.30 horas de este lunes en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz, donde podrá visitarse hasta el próximo 15 de junio.