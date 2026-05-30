El PSOE pide a la Junta una "revisión completa" del Palacio de Congresos de Badajoz tras la caída de una placa del techo

El Grupo Municipal Socialista de Badajoz ha pedido a la Junta de Extremadura que haga una revisión completa del Palacio de Congresos Manuel Rojas después del desprendimiento de una placa del techo.

Ha solicitado también una explicación clara y documentada sobre el suceso, que “obligó ayer a trasladar los actos previstos en el edificio y que, según las informaciones publicadas, dejó una persona herida leve, aunque sin necesidad de traslado hospitalario”, expone la formación socialista en un comunicado.

La portavoz socialista del grupo municipal, Silvia González Chaves, considera que lo ocurrido “no puede despacharse como un simple susto ni cerrarse diciendo que solo se ha caído una placa. Cuando una pieza del techo se desprende en un auditorio público, con alumnado dentro y con una persona herida leve, lo mínimo es explicar qué ha pasado, revisar la instalación y garantizar que no existe ningún riesgo antes de volver a la normalidad”.

Revisión técnica antes de nuevos usos

El grupo socialista recuerda también que está previsto el traslado provisional del centro de salud Zona Centro-Los Pinos al propio Palacio de Congresos durante el tiempo que duren las obras de mejora del ambulatorio. En relación a este tema, González cree que antes de acometer nuevos usos provisionales del edificio, la Junta de Extremadura “debe asegurar y reparar lo que ya existe y lo que lleva años sosteniendo la actividad ordinaria del Palacio. Lo primero es garantizar que el auditorio, las zonas comunes y el conjunto del inmueble están en condiciones”.

La portavoz socialista ha precisado que este traslado provisional no puede abordarse “como si nada hubiera ocurrido”. “Nadie discute la necesidad de dar una solución sanitaria provisional, pero esa solución tiene que hacerse sobre un edificio seguro, revisado y con todas las garantías. No tendría sentido abrir nuevas obras o adaptar nuevos espacios si antes no se aclara el estado real del palacio y se reparan los problemas detectados”, agrega.

Por ello, el PSOE de Badajoz reclama que la Junta remita el informe técnico completo sobre el desprendimiento, detalle cuándo fue la última revisión del techo del auditorio, qué empresa o servicio técnico la realizó y si existían partes de incidencia, comunicaciones internas o avisos previos sobre el estado de las lamas.

El PSOE de Badajoz considera “especialmente importante” conocer si el desprendimiento fue un hecho aislado o si había señales sobre el estado de algunos elementos del techo.

“No estamos haciendo una acusación técnica, porque eso corresponde a quienes tienen que emitir los informes. Pero sí hacemos una pregunta política muy sencilla: si había avisos, si alguien conocía el problema y si se actuó a tiempo”, ha subrayado la portavoz socialista.

En este sentido, el PSOE posee imágenes realizadas al techo del Palacio de Congresos unas semanas antes donde “se aprecian las placas con deterioro visible”.

Seguridad y transparencia institucional

González ha resaltado que el Palacio de Congresos “no es una instalación secundaria ni de uso ocasional”, sino un edificio público de referencia para la ciudad, con actividad cultural, congresual y social durante todo el año.

Considera, además, que el Ayuntamiento de Badajoz debe interesarse “formalmente” por lo ocurrido, pedir toda la documentación técnica y dar cuenta a los grupos municipales. Para el PSOE, la respuesta institucional debe ser “rápida, documentada y transparente”.

Igualmente, González afirma que la prioridad “debe ser la seguridad del público y de las personas trabajadoras” y ha pedido, en consecuencia, que el auditorio no recupere su actividad ordinaria “hasta contar con garantías técnicas suficientes”.

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“Badajoz necesita saber si el edificio está en condiciones y qué controles se están haciendo. La respuesta no puede quedarse en una explicación de palabra”, ha concluido Silvia González.