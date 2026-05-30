La residencia para personas con autismo de Badajoz paraliza temporalmente sus obras

La construcción de la futura residencia de apoyo extenso para personas con trastorno del espectro autista (TEA) en Badajoz, uno de los proyectos sociosanitarios más esperados de la ciudad, se paraliza temporalmente.

Según ha podido conocer este diario a través de una fuente solvente conocedora del desarrollo del proyecto, las obras se encuentran actualmente paralizadas de forma provisional debido a la tramitación de un modificado técnico del proyecto constructivo.

Procedimiento técnico y administrativo

La interrupción, según la información recabada por este periódico, responde en estos momentos a un procedimiento técnico y administrativo habitual en determinadas obras públicas de gran complejidad. El edificio, además, habría avanzado a un ritmo superior al inicialmente previsto, circunstancia que habría obligado a detener temporalmente determinadas actuaciones para regularizar cambios detectados durante la ejecución.

La razón de este alto temporal reside en la necesidad de introducir ajustes técnicos surgidos durante la obra. Se trata, según las fuentes consultadas, de modificaciones menores y no sustanciales que deben quedar autorizadas antes de ejecutarse para garantizar la legalidad contractual del proyecto.

De este modo, según detallan, suele ser común que cuando aparecen cuestiones que necesitan ajustarse durante la construcción, se redacta un modificado y se detienen las actuaciones afectadas para no ejecutar nada que no esté autorizado, explica una fuente solvente consultada.

Reagrupar incidencias detectadas

Entre las modificaciones podrían encontrarse adaptaciones técnicas de espacios o cuestiones vinculadas al cumplimiento normativo municipal, aunque las fuentes insisten en que no se trata de cambios estructurales ni de alteraciones profundas del proyecto inicial. El procedimiento consiste en reagrupar las incidencias detectadas durante la obra en un documento técnico que posteriormente debe aprobarse antes de reactivar la ejecución completa.

En estos momentos, ya se estaría redactando ese proyecto modificado, un trámite que podría prolongarse durante varias semanas o meses. No obstante, las previsiones temporales continúan, de momento, dentro de los márgenes inicialmente previstos.

Pese a que las fuentes consultadas señalan que el parón en las obras se deben a esta modificación, otras fuentes señalan que la empresa que construye este edificio, Construcciones Majoin SL., estaría atravesando problemas económicos y esto podría suponer un importante contratiempo para poder llegar a finalizar el proyecto.

Imagen de uno de los laterales del edificio de la nueva residencia de apoyo para personas con autismo que se levanta en Badajoz. / Jesús G. Hinchado

Por su parte, la Junta de Extremadura no confirma la paralización de la obra ni ofrece información oficial al respecto, pero desde el Servicio de Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD) sí señalan que la obra se encuentra "al 75% de ejecución y los plazos van según lo previsto". De esta forma, mantienen la fecha de finalización en el mes de septiembre de 2026.

Los trabajos se iniciaron en septiembre de 2024 y financiados por la Junta de Extremadura con una inversión cercana a los 4,6 millones de euros que supondrán una mejora importante de atención a las personas con TEA. Una de las incógnitas sigue siendo cómo se gestionará este centro. La entidad Apnaba se ha postulado como posibles gestores de la nueva residencia, pero desde la Junta señalan que "todavía no está definida".

"Mucha inquietud" en las familias

La paralización de esta obra, sin embargo, ha despertado preocupación entre las familias y entidades vinculadas al autismo en Extremadura. Rafael Hernández, presidente de la Federación de Autismo de Extremadura, reconoce la inquietud que la noticia provoca en el colectivo tras décadas reclamando este recurso residencial.

"Sobre todo supone inquietud. Inquietud que se va a producir en todas las familias al ver que un edificio tan necesario ahora se paralice sin saber en qué plazo va a acabar", afirma Hernández, quien recuerda que el centro es considerado "imprescindible" ante la elevada demanda existente.

La residencia, largamente reivindicada por las familias y asociaciones, busca responder a una necesidad creciente de atención especializada para personas con TEA con grandes necesidades de apoyo. El proyecto acumula más de dos décadas de reivindicación institucional y social.

"Ha sido una espera muy larga y de verdad que ya no llegamos a creer que esto vaya a ser una realidad, porque después de tantos años esperando, para nosotros el que ahora surjan otros problemas y vuelva a paralizarse la obra hace que creamos que esto no va a acabar nunca", lamenta el presidente de la federación.

Actualmente, el principal cuello de botella se encuentra en la atención residencial. "Es la única residencia que hay en Extremadura es la de Apnaba, con 12 plazas, y la nueva tendría 36. No es una solución definitiva, pero paliaría por lo menos en parte el problema existente", explica.

Hernández pone además el foco en una realidad cada vez más urgente: el envejecimiento de las familias cuidadoras. "El problema es que están envejeciendo los padres. Muchos han muerto y esas personas necesitan una residencia urgentemente. Hay situaciones que ya son insostenibles", advierte.

Imagen de uno de los laterales del edificio de la futura residencia de apoyo extenso para personas con autismo de Badajoz. / Jesús G. Hinchado

Temen posibles retrasos

Aunque desde el movimiento asociativo temen que la paralización pueda retrasar la puesta en marcha del recurso, el dirigente evita dar plazos cerrados: "Después de esta paralización no sabemos cuánto tiempo va a tardar en ponerse otra vez en marcha el fin de obra. Esto puede alargarse dos o tres meses, seis meses o incluso más. Ya no nos podemos fiar de los plazos que se nos han dado".

El futuro centro de apoyo extenso para personas con autismo en Badajoz contará con residencia, centro de día y servicios especializados destinados a atender a personas con trastorno del espectro autista que requieren apoyos intensivos. El recurso está llamado a convertirse en un equipamiento de referencia regional para aliviar la saturación existente y responder a una demanda creciente en Extremadura.