Vuelca un vehículo Minits ocupado por dos jóvenes junto al pabellón Nuria Cabanillas de Badajoz

Un vehículo de alquiler de la empresa Minits, de tres ruedas y dos plazas, volcó anoche en Badajoz tras estrellarse contra una señal de tráfico en la carretera de Madrid, a la altura del pabellón Nuria Cabanillas.

El accidente se produjo en torno a las 23.30 horas y en el coche viajaban dos jóvenes. Por causas que por el momento se desconocen, el vehículo impactó contra la señal y acabó volcado en la vía.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, así como varias dotaciones de la Policía Local, en un amplio dispositivo de emergencia.

Tras el siniestro, los dos ocupantes necesitaron la intervención de los bomberos para poder salir del vehículo. Uno de ellos presentaba heridas, aunque en principio no parecían revestir gravedad.

El suceso generó expectación entre los vecinos y conductores que pasaban por la carretera de Madrid debido al despliegue de bomberos y varios vehículos policiales.

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