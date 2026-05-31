La carrera de Los Palomos bate récord con 446 participantes: "Todos somos iguales y merecemos el mismo respeto"

Badajoz ha vuelto a correr con orgullo y reivindicación. La X Carrera por la Diversidad Los Palomos-Aqualia ha celebrado este domingo su aniversario con un dato histórico: 446 participantes, la cifra más alta registrada hasta la fecha, por encima de los 414 corredores del año pasado.

La prueba, incluida en la programación de Los Palomos, ha llenado de actividad física y ambiente festivo el circuito del parque del río, con salida y meta en la margen derecha, junto a El Muelle del Guadiana. La cita ha vuelto a unir inclusión y visibilidad contra la LGTBIfobia, en una mañana en la que el mensaje ha sido que "todos somos iguales y merecemos el mismo respeto".

La organización ha destacado que esta décima edición ha sido "el año que más participación hemos tenido", con una jornada que ha transcurrido sin ningún percance. "Por ahora no hay ninguna incidencia", ha señalado María Acedo, miembro de 'Patrocina un Deportista', la entidad organizadora.

María Acedo Bravo, miembro de 'Patrocina un Deportista'. / Diego Rubio Paredes

Antonio Vaquero y Soledad Pérez encabezan el podio

La carrera ha contado con tres modalidades: una prueba de 10 kilómetros, otra de 5 kilómetros y una caminata no competitiva de 2,5 kilómetros.

En la categoría general masculina, el ganador ha sido Antonio Vaquero, seguido de Javier Alvarado y Jesús Rodríguez Delgado. En la categoría femenina, la victoria ha sido para Soledad Pérez Serrano, con Gracia Márquez en segunda posición y María Capataz en tercer lugar.

La prueba también ha reconocido a participantes destacados, como Eduardo Subirán, premiado como el corredor de mayor edad, con 75 años.

Soledad Pérez Serrano, ganadora femenina, ha explicado tras cruzar la meta que no era su primera participación. "Llevo ya tres o cuatro años haciéndolo", ha dicho. La corredora ha asegurado que acudía tanto por deporte como por apoyar la diversidad. "Ambas cosas. Sí", ha afirmado.

Sobre el esfuerzo de la carrera, ha reconocido que el calendario deportivo ya pesa a estas alturas del año. "Ha sido una experiencia chula. En el mes de junio, prácticamente ya a final de temporada, las piernas pesan demasiado, pero bien, muy bien", ha contado.

Uno de los participantes, durante la carrera. / Diego Rubio Paredes

La Carrera por la Diversidad Los Palomos-Aqualia ha mantenido su doble objetivo: dar visibilidad al colectivo LGTBI y apoyar el deporte olímpico y paralímpico a través de la iniciativa 'Patrocina un deportista', a la que se destina la recaudación de las inscripciones.

Entre los participantes, muchos han subrayado precisamente ese espíritu abierto e inclusivo. Javier, corredor del club Carlos Monzón, ha contado que era su segunda participación y que acudía por afición al deporte, pero también por el significado de la cita: "Me gusta correr y ya está, disfrutar. También por el tema de Los Palomos", ha dicho.

El momento de la salida. / Diego Rubio Paredes

El corredor ha defendido además el mensaje de respeto de la prueba. "Yo apoyo a todas las personas y a todo el que quiera ser diferente. Somos todos iguales, en verdad", ha señalado.

Otra participante ha incidido en la misma idea al explicar por qué repetía en la carrera. "Aquí somos todos iguales. Cada uno tiene su orientación sexual y ya está", ha afirmado.

La jornada ha contado con animación musical y actividades paralelas, con la participación de Femurosa y Marisol Torres, que han dado un toque festivo y divertido a la cita.

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Marisol Torres junto a Femurosa, speakers de la carrera. / Rebeca Porras

Con esta décima edición, la Carrera por la Diversidad Los Palomos-Aqualia se consolida como una de las citas deportivas y sociales más reconocibles de Los Palomos, fiesta declarada de Interés Turístico Regional, cuya jornada central se celebrará el próximo 6 de junio en Badajoz.