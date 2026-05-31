De escolares a adultos: la Confederación Hidrográfica del Guadiana celebra dos décadas de concienciación ambiental

Los niños que en 2006 participaron en los primeros talleres ambientales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) hoy son los responsables que cuidan del río a su paso por Badajoz. El programa de Educación Ambiental de la CHG celebra su vigésimo aniversario consolidado como una herramienta indispensable para el territorio.

Detrás de los datos y de las miles de actividades en aulas sobre el cuidado del río que pasa por la ciudad, se encuentra la figura de Nicolás Cifuentes, responsable de este servicio en la CHG. Ha analizado las dos décadas de historia de este plan estratégico que avanza cada año y que ha tenido que renovarse para afrontar los nuevos problemas que inquietan a la sociedad pacense sobre su río, como las especies invasoras o la sequía procedente del cambio climático.

-Si miras atrás, a aquel 2006 cuando empezó el programa, ¿en qué ha cambiado más la percepción que tienen los extremeños de su río?

-Hace 20 años que decidimos involucrarnos en el tema de educación ambiental, sabíamos que iba a ser fundamental concienciar a los habitantes de la importancia del río Guadiana, ya que aunque ahora lo vemos normal, había gente que parecía que vivía de espaldas al río. La percepción ha cambiado y ha sido distinta sobre todo para las nuevas generaciones y lo estamos comprobando ahora. En 20 años hemos hecho más de mil actividades a lo largo de la cuenca y han pasado más de 60.000 participantes.

-¿Ha sido más fácil concienciar a un escolar o a un adulto sobre el cuidado del agua?

-Al principio el programa iba muy dirigido a escolares, hicimos muchas actividades con colegios. Pero a lo largo de los 20 años hemos abierto el abanico del personal al que va dirigido y ya tratamos con grupos de mayores, universidades, hospitales, asociaciones, personas con discapacidad, grupos familiares o pueblos ribereños. Últimamente, les hemos dado mucha importancia a los habitantes que están cerca del río. También se ha modificado mucho el tipo de actividades, en nuestros comienzos dábamos charlas en colegios y ahora hacemos actividades mucho más participativas.

-¿Cómo se diseña un programa educativo que sea útil para el agricultor de las Vegas Altas y para un vecino de la capital pacense?

-De dos formas, en primer lugar, conocer lo que es un río. Porque durante mucho tiempo se ha visto como un canal por el que circula el agua y hay que saber que es un elemento vivo que evoluciona, es mucho más complejo un ecosistema fluvial. Además, tener un río al lado es un valor, es algo de lo que hay que sentirse orgulloso. Bien es cierto que cada uno tiene una percepción distinta del río en función del ámbito que desarrolla, eso está muy estudiado en nuestro programa y se le da muchísima importancia.

-El Guadiana ha sufrido amenazas muy visibles en estos años como el camalote como el ejemplo más mediático. ¿Cómo se explica desde la educación ambiental un problema tan complejo como las especies invasoras?

-Las especies invasoras, desgraciadamente, han empezado a tener importancia y se han convertido en uno de los problemas ambientales más importantes en el río Guadiana. El camalote fue la más dañiña, pero han ido apareciendo más, es un problema que tenemos en todos los ríos. La globalización ha supuesto una grave situación para el río, que es muy frágil, y las consecuencias las estamos viendo ahora. Queremos explicar que es un problema serio que queremos combatir y que aumenta con el cambio climático. Las especies invasoras son culpa de la actividad humana. Es decir, no es culpa de nadie en particular, es culpa de todos.

-Sobre el cambio climático y las sequías recurrentes, ¿cómo se enlaza el discurso de la educación ambiental en un escenario de escasez estructural de agua?

-Es también una de las líneas principales de nuestro programa, la importancia de los recursos. Hemos explicado que se está llevando a cabo una sobreexplotación del recurso natural del agua, el agua no es eterna, se acaba, debemos explotarla de manera racional. A esto se añade, como está demostrado, el cambio climático, hemos explicado las consecuencias y lo que va a suponer en un futuro, habrá periodos de sequía fuerte y también de inundaciones.

-¿Cuál ha sido el mayor hito del que se sienten más orgullosos en estas dos décadas de andadura?

-Nosotros empezamos con escolares y aunque hemos abierto mucho al abanico, estamos muy orgullosos de la aceptación que ha tenido entre los jóvenes, que a día de hoy ya no lo son. No estamos orgullosos de haber hecho un programa de Educación Ambiental, sino de haber sido capaces de mantener el potencial durante 20 años, ahora estamos viendo los resultados. Ha valido la pena a pesar de que hubo muchas dudas principio de si un organismo como una Confederación debía involucrarse en algo así.

-¿Tras cumplir los 20 años, hacia dónde camina el programa? ¿Cuáles son los objetivos prioritarios para la próxima década?

-Nosotros queremos mantener el programa e incluso ampliarlo tanto en la cuenca media como en la alta. Tenemos muy claros los objetivos, no queremos entrar en política, vamos a mantener la educación ambiental gobierne quien gobierne y queremos que sea una labor más y de forma permanente.