Familias y militares arropan en Badajoz el homenaje a la bandera por el Día de las Fuerzas Armadas

Carmen del Viejo no era una espectadora cualquiera entre el numeroso público que este domingo se ha acercado a la plaza de España de Badajoz para presenciar el homenaje a la bandera con motivo del Día de las Fuerzas Armadas 2026. Su hermano forma parte de la organización del acto como jefe de prensa del Ejército y, reconoce, cuando se viene de una familia de militares "estas cosas se viven de otra manera".

La capital pacense ha acogido a las 11.00 horas el acto central que ha incluido un solemne izado de bandera, un homenaje a los caídos, la participación de unidades aéreas y un desfile final. En la ceremonia han tomado parte miembros del Ala 23 del Ejército del Aire y del Espacio, de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz y de la Policía Nacional de Badajoz.

Galería | Así ha ido el izado de bandera por el Día de las Fuerzas Armadas en Badajoz / Diego Rubio Paredes

Para Carmen del Viejo, el momento más significativo del acto es siempre el mismo: "El homenaje a los caídos. Sin duda". Asegura que no puede ser "muy objetiva", precisamente por esa vinculación familiar con el mundo militar, pero subraya que este tipo de ceremonias apelan también a valores, recuerdos y vivencias personales.

Familias y curiosidad en la plaza

Entre el público también se encontraba Sara Monereo, que acudió con su hijo de cuatro años para acercarle el significado de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos que trabajan en la protección de la ciudadanía. "Venimos para explicarle un poquito también lo de las Fuerzas Armadas, ya que en el cole están dando todos los cuerpos que nos protegen, tanto la policía, como el 112...", ha contado.

El pequeño, según ha indicado su madre, ha seguido con atención todo lo que ocurría en la plaza, aunque ha habido algunos elementos que han despertado especialmente su curiosidad: "Ahora mismo el dron es lo que más le está llamando la atención", así como "la música, el desfile y los aviones", estos últimos esperados "con más impaciencia".

También ha acudido Jessica Carrizo, militar de profesión, que ha asistido junto a sus hijos para acompañar a su marido, cabo en el Ejército del Aire. Para ella, la ceremonia tiene un significado especial, tanto personal como profesional. "Para mí es importante, al final es nuestro trabajo".

Los militares desfilan por la plaza de España durante el acto solemne. / Diego Rubio Paredes

Preguntada por el momento que más le emociona, Jessica Carrizo ha destacado la importancia de la enseña nacional dentro de la ceremonia. "Aparte de la bandera, que es lo más importante de todo el acto, la parte que más me gusta es la de los aviones".

Exposición, música militar y actividades previas

El homenaje celebrado este domingo forma parte del programa de actividades organizado por la Brigada 'Extremadura' XI, en colaboración con la Base Aérea de Talavera y el Ala 23, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. A la ceremonia de hoy se suma una exposición de medios y materiales instalada en la plaza del Edificio Ibercaja Siglo XXI, que puede visitarse hasta este domingo a las 16.00 horas.

En esta muestra se exhiben diferentes capacidades y recursos del Ejército de Tierra, la Guardia Civil y la Policía Nacional, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el trabajo diario de estos cuerpos y unidades. La exposición ha permitido a vecinos y visitantes conocer de cerca vehículos, material y medios empleados en distintas misiones y servicios.

El programa del DIFAS 2026 en Badajoz comenzó días antes con otras actividades. Entre ellas, la Brigada ha destacado el concierto celebrado el pasado 21 de mayo con la Unidad de Música Militar de Fuerza Terrestre, que reunió a "numerosos ciudadanos" en una jornada dedicada a la música militar y a la difusión de las tradiciones de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, durante el viernes 29 de mayo se desarrollaron distintas propuestas que contaron con una "notable participación de ciudadanos y visitantes". Ese día se inauguró la exposición estática y se celebró una retreta militar que cruzó el corredor verde, además de un arriado de bandera en el parque de los Sitios, con la participación de dos secciones de época de los regimientos Saboya y Castilla.

Momento del izado solemne de la bandera en la plaza de España. / Diego Rubio Paredes

Con el acto de este domingo, Badajoz ha cerrado el programa central del Día de las Fuerzas Armadas con una ceremonia marcada por la solemnidad, la presencia de público y la participación de distintas unidades militares y cuerpos de seguridad.