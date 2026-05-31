Suceso
Heridas dos personas tras quedarse atrapadas en el incendio de una vivienda en Badajoz
El fuego se originó en la cocina de un piso de una cuarta planta en la calle Lady Smith, en Cerro Gordo
Dos mujeres han resultado heridas leves en el incendio de una vivienda en Cerro Gordo, Badajoz. Según los datos aportados por el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el fuego se originó en la cocina en torno a las 04.00 horas de la madrugada en un piso de una cuarta planta ubicado en la barriada pacense, concretamente en la calle Lady Smith.
Como consecuencia del incendio, ambas personas quedaron atrapadas. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz para las labores de extinción del fuego; efectivos de Policía Local y Nacional, así como recursos asistenciales del Servicio Extremeño de Salud, quienes atendieron in situ a las personas afectadas.
Finalmente, las dos mujeres fueron trasladadas al Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, una de ellas por inhalación de monóxido de carbono y otra por crisis de ansiedad, ambas de carácter leve.
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