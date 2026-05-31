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Un motorista resulta herido en un accidente con un turismo junto al puente de la Autonomía en Badajoz

El conductor de la moto, de 75 años, fue trasladado en ambulancia a un centro sanitario para valorar sus lesiones

Todo apunta a que el coche pudo invadir el carril por el que circulaba la motocicleta en la rotonda de Adolfo Suárez

La rotonda en la que se ha producido el accidente.

La rotonda en la que se ha producido el accidente. / La Crónica

Rebeca Porras

Rebeca Porras

Badajoz

Un motorista ha resultado herido este domingo en un accidente de tráfico registrado en la rotonda situada en la confluencia del puente de la Autonomía con la avenida Adolfo Suárez, en Badajoz, donde se han visto implicados un turismo y una motocicleta.

Según las primeras informaciones, el conductor del turismo habría podido invadir el carril de circulación de la rotonda por el que transitaba la motocicleta, momento en el que se produjo la colisión entre ambos vehículos.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta, un varón de 75 años, fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia a un centro sanitario para la valoración de las lesiones sufridas.

Los conductores de ambos vehículos fueron sometidos a las correspondientes pruebas de alcoholemia, que arrojaron resultado negativo en los dos casos, con una tasa de "0,00 mg/l", según fuentes municipales consultadas por este diario.

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Las mismas fuentes han indicado que la Policía Local se hizo cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro.

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