Suceso
Rescatan a cuatro personas en un incendio en Cerro de Reyes (Badajoz)
El fuego se ha originado en la calle Leopoldo Lugones sobre las 04.00 horas
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas
Cuatro personas tuvieron que ser rescatadas en la madrugada de este sábado tras declararse un incendio en su vivienda en la barriada de Cerro de Reyes, en Badajoz. El suceso se produjo sobre las 4.00 horas, cuando la Policía Local recibió el aviso de que se estaba produciendo un incendio en la calle Leopoldo Lugones.
Según ha informado la Policía Local, los agentes fueron los primeros servicios de emergencia en llegar y, a su llegada, accedieron de inmediato a una vivienda colindante cuyos ocupantes solicitaban auxilio. En esa primera intervención lograron rescatar a tres personas que se encontraban en el interior.
Posteriormente, y en coordinación con efectivos de la Policía Nacional, accedieron al inmueble afectado por las llamas, donde consiguieron rescatar a una persona que se encontraba en situación de peligro.
También afectó a dos vehículos
Hasta el lugar se desplazaron también dotaciones del servicio de extinción de incendios, que lograron sofocar el fuego que afectó tanto a la vivienda como a dos vehículos estacionados en el exterior.
Las causas del incendio están siendo investigadas. Sobre una posible relación con otros fuegos intencionados registrados anteriormente, la Policía Nacional indica que aún no disponen de esa información y que la investigación continúa en curso.
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