Suceso
Susto en el López de Ayala de Badajoz tras arder parte del cableado del falso techo
La sala fue desalojada durante una función infantil después de que saltaran las alarmas por olor a quemado
La rápida intervención de los bomberos permitió controlar el incidente en pocos minutos y sin daños personales
El teatro López de Ayala de Badajoz ha sido desalojado en torno a las 12.00 horas de este domingo durante la celebración de un espectáculo infantil tras detectarse olor a quemado en el interior de la sala.
El incidente no ha tenido consecuencias graves y las familias han podido volver al teatro una vez que los bomberos y el personal de mantimiento han revisado las instalaciones y han comprobado que la situación estaba controlada.
Según ha confirmado a este diario el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, el aviso se produjo después de que sonaran las alarmas del teatro. El vigilante de seguridad alertó a los bomberos, que se personaron rápidamente en el lugar, ya que se encontraban cerca del edificio.
Las mismas fuentes han señalado que el origen del incidente estuvo en el cableado del falso techo, que llegó a arder. No obstante, no se apreciaban llamas ni humo visible en la sala, aunque sí un fuerte olor a quemado en todo el teatro. "Por suerte no ha ido a más", han indicado los bomberos, que confirman que no se han registrado daños personales.
La situación quedó controlada en cuestión de minutos y no fue necesario utilizar agua ni los extintores del teatro.
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