Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matías de PaulaRobo Virgen Los RemediosPlan MovemImputación Zapatero
instagram

Suceso

Susto en el López de Ayala de Badajoz tras arder parte del cableado del falso techo

La sala fue desalojada durante una función infantil después de que saltaran las alarmas por olor a quemado

La rápida intervención de los bomberos permitió controlar el incidente en pocos minutos y sin daños personales

La fachada del teatro López de Ayala, en la plaza de Minayo (Badajoz).

La fachada del teatro López de Ayala, en la plaza de Minayo (Badajoz). / Rebeca Porras

Rebeca Porras

Rebeca Porras

Badajoz

El teatro López de Ayala de Badajoz ha sido desalojado en torno a las 12.00 horas de este domingo durante la celebración de un espectáculo infantil tras detectarse olor a quemado en el interior de la sala.

El incidente no ha tenido consecuencias graves y las familias han podido volver al teatro una vez que los bomberos y el personal de mantimiento han revisado las instalaciones y han comprobado que la situación estaba controlada.

Según ha confirmado a este diario el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, el aviso se produjo después de que sonaran las alarmas del teatro. El vigilante de seguridad alertó a los bomberos, que se personaron rápidamente en el lugar, ya que se encontraban cerca del edificio.

Las mismas fuentes han señalado que el origen del incidente estuvo en el cableado del falso techo, que llegó a arder. No obstante, no se apreciaban llamas ni humo visible en la sala, aunque sí un fuerte olor a quemado en todo el teatro. "Por suerte no ha ido a más", han indicado los bomberos, que confirman que no se han registrado daños personales.

Noticias relacionadas

La situación quedó controlada en cuestión de minutos y no fue necesario utilizar agua ni los extintores del teatro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents