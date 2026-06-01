Infraestructuras
La autovía Badajoz-Cáceres avanza en el tramo entre Bótoa y La Roca de la Sierra
El Ministerio de Transportes licita por 3,2 millones de euros la redacción del proyecto para 12,3 kilómetros, cuyas presupuesto está calculado en 93,6 millones
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un nuevo paso para completar la transformación del corredor entre Badajoz y Cáceres en una vía de alta capacidad. Ha licitado por 3,2 millones de euros el contrato de servicios para redactar el proyecto de trazado y construcción del nuevo tramo de la A-58 entre La Roca de la Sierra y Bótoa, en la provincia de Badajoz.
La actuación permitirá definir un nuevo tramo de autovía de aproximadamente 12,3 kilómetros, situado entre los puntos kilométricos 53,8 y 66,1 de la actual N-523, dentro de los términos municipales de La Roca de la Sierra y Badajoz. Según la información facilitada por Transportes, el presupuesto estimado para las futuras obras asciende a 93,6 millones de euros. El objetivo de esta intervención es seguir avanzando en la conversión del itinerario entre las dos capitales extremeñas en una autovía completa.
El nuevo tramo entre La Roca de la Sierra y Bótoa se suma así al desarrollo progresivo de la A-58, una infraestructura considerada estratégica para mejorar la movilidad entre Cáceres y Badajoz y reforzar la seguridad vial en una conexión con un importante volumen de tráfico.
¿Qué se ha hecho hasta ahora?
La futura autovía permitirá mejorar las condiciones actuales de circulación en la N-523, una carretera que presenta limitaciones como travesías urbanas, intersecciones a nivel, numerosos accesos directos y tráfico pesado. En estos momentos se encuentran en ejecución las obras del tramo A-66-Río Ayuela, mientras que también está en redacción el proyecto del tramo Bótoa-Badajoz.
Quedaría por avanzar el tramo entre el río Ayuela y La Roca de la Sierra, que aún se desconoce si se realizará en una única fase o en más de una.
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