Badajoz también "tira más fotos" en los conciertos de Bad Bunny

El conocido cantante Bad Bunny se encuentra sumergido en su sexta gira mundial ''Debí tirar más fotos', tour que hace referencia al nombre de su último disco conceptual, donde se muestra muy ligado a su tierra, Puerto Rico y a la idea de disfrutar el momento y congelar los recuerdos que de verdad importan.

A la actual gira de Bad Bunny todavía le quedan ocho citas programadas en la capital, pero el eco de sus últimos conciertos ya resuena con fuerza. El pasado 31 de mayo, varios jóvenes pacenses viajaron hasta Madrid para disfrutar del espectáculo del artista, que ha conseguido consolidarse como la banda sonora de toda una generación. Cada uno de ellos terminaron en el Metropolitano por diferentes motivos: Alejandro Madejon, por ejemplo, escucha al artista desde sus primeras colaboraciones, pero no reconectó con él hasta la publicación de su último disco por ser "música típica de Puerto Rico y muy animada".

Marisa Núñez, por su parte, es seguidora de su música desde uno de sus primeros hits, "Diles". Para ella, la evolución del artista ha sido más personal que musical y es esta cuestión la que la ha motivado a asistir: "Se ha convertido en un referente para muchas personas por reivindicar cosas como que la forma de vestir no va asociada al género o posicionándose en temas sociales". En cuanto al show, Marisa destaca el espacio que les proporciona a muchos artistas emergentes o con los que ha colaborado. Uno de ellos es un grupo puertorriqueño que se llama "Los Pleneros de la Cresta" y a los que "permitió que mostraran su talento, haciendo que cantaran y tocaran una canción propia".

Pero el artista no solo es reconocido por sus inicios o sus ideales; el espectáculo que lleva consigo en el tour también ha dado mucho que hablar. Alejandro Báez asegura que el show "superó sus expectativas, aún teniéndolas altas". Como uno de sus artistas favoritos desde hace años, destacó "el ambiente que se respiraba allí" respecto a otros conciertos a los que ha asistido anteriormente, admitiendo el impacto que le provocó tener a su ídolo tan cerca: "Estuve las tres primeras canciones asimilando que estaba delante de Bad Bunny".

Gonzalo Martínez también estuvo allí y asegura que "fue una locura" y que el show está "muy bien hilado". El espectáculo comenzó con canciones del último disco, luego pasó a canciones más fiesteras (que cantó en la casita) y terminó "con un discurso que invitaba a disfrutar el momento"

Fátima Bellido también lo conoce desde sus inicios, pero conectó con él por su disco Yo hago lo que me da la gana. Cree que es un artista muy polifacético que "toca diversos estilos" y que además, en sus conciertos cuenta con varios escenarios y le da cabida a canciones de todas las etapas. La capacidad que tiene de conectar con público tan diferente entre sí se debe, principalmente a un repertorio que abraza todas sus eras. Fátima asegura que lo más característico de sus conciertos es la canción exclusiva: "No vas a escuchar lo mismo que todo el mundo, eso es muy guay". Para ella, la atmósfera del directo fue única, afirmando que fue "uno de los mejores días de su vida". Su conclusión es rotunda: "Cada euro que me gasté, mereció totalmente la pena".

Concierto de Bad Bunny en Madrid. / Gema Gallardo

La casita

Sin embargo, entre toda esta imponente producción, ha surgido un tema controversial que ha encendido el debate entre los seguidores de la gira. En este caso, el foco se lo ha llevado la famosa "casita". El concepto comenzó a conocerse a partir del espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl, donde decidió integrar una estructura con forma de casa que, según ha explicado en varias entrevistas, sirve para "representar su tierra". En su gira continuó llevando "la casita" a sus diferentes destinos, colocándola estratégicamente cerca de las entradas generales para "conectar con el público". Sin embargo, muchos asistentes han criticado la enorme contradicción que supone romantizar un espacio que, lejos de estar ocupado por el pueblo, termina lleno de las personas más influyentes de la esfera nacional de cada país.

Los propios fans pacenses muestran la división de opiniones que genera esta estructura en el directo. Marisa tiene sentimientos encontrados con esta cuestión; le parece buena idea integrar un elemento que recuerde a las raíces del artista, pero cree que la manera de seleccionar a esos invitados no es la más correcta: "creo que deberían subir únicamente bailarines o personas pertenecientes al equipo". Gonzalo Martínez piensa que simplemente "es un espacio más desde donde ver el concierto", pero Alejandro Báez ve esta plataforma VIP como un acierto total "es una manera de dar dinamismo al espectáculo", al ser como una "fiesta" con gente famosa, cree que ayuda a aportar visibilidad al concierto.

En lo que sí coinciden todos los asistentes es que la energía "era maravillosa" y que ha sido una experiencia "espectacular".

Conectado a Badajoz desde sus inicios

El artista puertorriqueño causa verdadero furor entre los españoles, y también entre los pacenses, puesto que ha estado ligado a esta tierra desde sus inicios. En verano de 2017, su primer gran éxito "Soy Peor" se encontraba en auge musical y el nombre de Benito comenzaba a resonar por todo el mundo. El artista decidió comenzar su primera gira europea pasándose por una localidad pacense de apenas 6.000 habitantes, Puebla de la Calzada.

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Desde aquella noche, la provincia no solo acogió uno de los primeros conciertos de Bad Bunny, irremediablemente, también se creó un vínculo especial entre el artista y la tierra extremeña.