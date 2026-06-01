La Diputación de Badajoz se convierte en referente energético

Las localidades de menos de 20.000 habitantes no cuentan con tantas facilidades energéticas como las grandes ciudades, lo cual provoca que la energía sea cada vez más cara en esas zonas y que el despoblamiento aumente considerablemente. Para tratar de solucionarlo, la Diputación de Badajoz ha puesto en marcha una iniciativa que busca acercar la energía renovable a localidades de la provincia.

Lo ha hecho a través de una propuesta inicial de su Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) que buscaba mitigar la precariedad energética en 5 pequeñas localidades "piloto" como Vivares o Esparragosa de la Serena y que se ha convertido en un plan que acoge ya a 19 municipios de la provincia. El plan consiste en la implementación de placas solares en zonas comunes de las diferentes localidades para consumo colectivo, permitiendo que la población pueda aprovecharse de esta energía sin realizar inversiones individuales.

La labor realizada por OTC ha sido definida por la UE como "un éxito que supera las expectativas" ya que gracias a esta iniciativa se ha descubierto que los tejados de las casas de estas localidades tienen "una mina de oro" en energía solar, con un potencial de 9 MWp que permite alcanzar un ahorro estimado del 35% en facturas de electricidad y cubrir el 25% de la demanda eléctrica total mediante generación renovable local, lo cual permite a estos puntos la posibilidad de dejar de depender de grandes compañías eléctricas.

El reconocimiento

La Unión Europea ha reconocido esta iniciativa energética a través de El Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía de la UE, el mayor movimiento de gobiernos locales del mundo, que agrupa a más de 10.500 autoridades. Desde Bruselas han subrayado también el "alto potencial de replicación" del modelo de Badajoz gracias a la creación de herramientas gratuitas y guías técnicas que se han creado con esta iniciativa, que permite que otras regiones europeas sigan los pasos de la provincia extremeña.

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Este reconocimiento se suma al premio otorgado en septiembre de 2025 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), consolidando a la OTC de Badajoz como un actor clave en la política energética nacional que da respuesta a las necesidades específicas de la ciudadanía.